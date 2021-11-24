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Tunceli’de eylem ve etkinliklere pandemi yasağı

Tunceli Valiliği, pandemi nedeniyle kent genelindeki eylem ve etkinliklerin 24 Kasım ile 8 Aralık tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

Genel 24.11.2021, 14:48
Tunceli’de eylem ve etkinliklere pandemi yasağı

Tunceli Valiliği, pandemi nedeniyle kent genelindeki eylem ve etkinliklerin 24 Kasım ile 8 Aralık tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüs ile ilgili salgının yeni varyantları sonrasında bulaşıcılığının arttığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde artışının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve kamu güvenliğinin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla bazı tedbirler alınmıştır. Tunceli il sınırları içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar kapsamında, valilik ve kaymakamlık makamına en az 48 saat önce mesai saatleri içerisinde yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek basın açıklaması ve etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek kapalı yer toplantıları hariç olmak üzere, insanların toplu halde bir araya gelmelerini sağlayacak her türlü basın açıklamasının 24 Kasım 2021 günü saat 00.01 ile 8 Aralık 2021 günü saat 23.59’a kadar süreyle mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır. Açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 24 Kasım 2021 günü saat 00.01 ile 8 Aralık 2021 günü saat 23.59‘a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

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