Tümörlü köpek sağlığına kavuştu

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kuyruk bölgesinde yaklaşık bir kilogram tümör bulunan köpeği ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

Kirazlı Mahallesi’nde yaralı bir köpek olduğu ihbarı üzerine bölgeye intikal eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, köpeği sakinleştirici iğne kullanarak yakaladı. Köpeği muayene eden ekipler, kuyruk bölgesinde büyük bir tümör olduğunu tespit etti. Yaralı köpeğe serum takarak sedyeye alan ekipler, ameliyat için Sahipsiz Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürdü. Barınak ekipleri, vakit kaybetmeden köpeği ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından köpeğin vücudu tümörden temizlendi.

Ekiplerin ‘Hayat’ adını verdiği köpek, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Tamamen iyileşene kadar Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde tutulacak olan köpek, daha sonra doğal ortamına bırakılacak.