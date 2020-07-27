TÜMBİFED ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü öncülüğünde “Minber Kapı Örtüleri Projesi”
AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİF VE SULTAN AHMET KEBİR CAMİİ’NİN MİNBER KAPI ÖRTÜSÜNÜN YERİNE ÖRTÜLMESİNİ TÜMBİFED GENEL BAŞKANI CEMİL BİLGE, İSTANBUL MÜFTÜSÜ PROF. DR. MEHMET EMİN MAŞALI, MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU BAŞKANI HAFIZ OSMAN ŞAHİN, TÜMBİFED YÖNETİMDEN DE; MEHMET HÜSREV , ALİRIZA ŞİŞMAN, YILMAZ PEKMEZCAN, ARİF EKŞİ, MERAL ÖZOMAY, PROJE KAPSAMINDA OLUŞTURULAN DANIŞMA KURULU VE İSTANBUL BEYLERBEYİ SABANCI OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ YUSUF GÜRLEK VE KURUM YETKİLİLERİNİN TEŞRİFLERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ortak projesi olan “Minber Kapı Örtüleri Projesi” kapsamında İstanbul’da bulunan tarihi camilerin minberleri araştırıldı.
Proje kapsamında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Sultan Ahmet Kebir Camii’nde, TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı incelemelerde bulundu.
İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) iş birliğinde yürütülen “Minber Kapı Örtüleri Projesi” kapsamında, İstanbul’da bulunan tarihi Camilerin minberleri araştırıldı. Yapılan araştırma sonrası camilerin minber kapılarına örtülen örtülerden, örtüsü olmayan, geleneğe uygun olmayan uygulamaların olduğu tespit edildi. Yapılan bu araştırmalar ışığında tarihimizin topraklarımıza mirası olan camilerimizin sanatsal duruşuna yakışır nitelikte, minber kapı örtüleri tasarlamak ve üretimini gerçekleştirmek amacıyla İstanbul İl Müftülüğü ile yapılan istişareler doğrultusunda konu ile alakalı alanında uzman olan hocalarımızın eşliğinde, geçmişte neler yapılmış, gelenekte nasıl bir üslup izlenmiş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü, Türk-İslam Eserleri Müzesi gibi kurumlarda ve İstanbul Camilerinde araştırma ve gözlemler yapıldı.
TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, TÜMBİFED Yönetimden de; Mehmet Hüsrev , Alirıza Şişman, Yılmaz Pekmezcan, Arif Ekşi, Meral Özomay, proje kapsamında oluşturulan Danışma Kurulu ve İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Yusuf Gürlek ve kurum yetkililerinin teşrifleriyle ilk olarak Ayasofya-i Kebir Camii Şerif ve Sultan Ahmet Kebir Camii’nin minber kapı örtüsünün yerine örtülmesini gerçekleştirildi.
Proje kapsamında oluşturulan ve ziyaretlere katılımı gerçekleşen alanlarında tecrübeli kişilerden oluşan Danışma Kurulu ise şu isimlerden oluştu; “İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Hüsrev Subaşı, Nişantaşı Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hülya Tezcan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mustafa Nasuhi Çelebi, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünden Hattat Ömer Faruk Özoğul, Nakış Uzman Öğretmeni İlkay Belibağlı ve Arşiv Araştırmacı Derya Adıgüzel.”
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