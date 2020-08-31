Tüm milli bayramlara özel bir gün sığdırdı, unutma problemini ortadan kaldırdı

Kayseri’de Levent Yeşilyurt-Gonca Yılmaz çiftinin tanışmaktan düğüne giden yoldaki önemli tarihler dikkat çekti. 23 Nisan 2017 tarihinde tanışan çift, 19 Mayıs 2018 tarihinde sevgili oldu. Çiftin nişan tarihi 29 Ekim 2019 olurken, düğünlerini ise yine bir başka milli bayram olan 30 Ağustos 2020 tarihinde yaptılar. Ayrıca, 30 Ağustos gelinin ve damadın annesinin de doğum günü.

Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı Futbol Hakemi Endüstri Mühendisi Levent Yeşilyurt ile Ziraat Mühendisi Gonca Yılmaz, 23 Nisan 2017 yılında yüksek lisans yaparken tanıştı. Çiftin ilişkisi 19 Mayıs 2018 yılında ise sevgiye dönüştü. Sevgilerini taçlandıran ikili 29 Ekim 2019 yılında evliliğe ilk adımlarını atarak nişan yaptı. Levent Yeşilyurt-Gonca Yılmaz çiftinin hayatında milli bayramların önemi bununla da kalmadı ve düğünlerin 30 Ağustos 2020 tarihinde yaptılar. 30 Ağustos’un bir diğer önemi ise gelin Gonca Yılmaz ile Damat Levent Yeşilyurt’un annesi Elif Yeşilyurt’un doğum olması. Tüm milli bayramlara özel bir gün sığdıran ikilinin düğünü ise pandemi kurallarına uygun olarak maske ve sosyal mesafe gözetilerek açık havada yapıldı.

Konuyla ilgili konuşan Damat Levent Yeşilyurt, “Türk insanı için çok önemli olan düğün günümüzü bu güne denk getirmeyi düşündük. Tesadüf değil tamamen isteyerek bu tarihi seçtik. Sebebi ise şu; eşimin doğum günü 30 Ağustos, annemin doğum günü 30 Ağustos. Hayatımdaki en önemli iki kadının doğum günü olduğu için böyle düşündüm. Ayrıca yine bir yıl önce 30 Ağustos’ta evlenme teklif etmiştim. Tanışmamızdan itibaren hep önemli günlere denk geldik. İlk tanışma tarihimiz 23 Nisan. Sevgilimi olmamız 19 Mayıs, nişanımız 29 Ekim. Bu vesile ile başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Kendilerine çok şeyler borçluyuz. Bizde kendilerine vefamızı göstermek için nişan ve düğün tarihlerimizi böyle seçtik” dedi.

Gelin Gonca Yılmaz ise mutlu günlerini özellikle milli bayramlara denk getirmek için çaba harcadıklarını söyleyerek, “Bizim için de bir mutluluk oldu. 30 Ağustos aynı zamanda benim doğum günüm. O da ayrıca güzel oldu. Özellikle Levent açısından. Tek hediye ile durumu kurtaracak. Özel günlerimizi buna rağmen unutursa artık bilmiyorum ne yapacağım. Bu işin şakası tabi. Eşimin sevgisinden emin olduğum için böyle şeylere takılmıyoruz” dedi.