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Tüm hastanelerde yerli aşı Turkovac ile aşılama başladı

Yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac, tüm devlet hastanelerinde uygulanmaya başladı. Turkovac aşısına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, “Vatandaşlarımızın ilgisi fazla. Özellikle Turkovac aşısı çıktıktan sonra sinovac aşısının pabucu dama atılmış durumda. Tamamen Turkovac’a ilgi yönlenmiş durumda. Aşı yapılmaya başladıktan sonra geri dönüşümleri topluyoruz. Henüz bir yan etki, komplikasyon ,büyük bir etki görmüş değiliz. Kol ağrıları olabiliyor. Çünkü vatandaşlar bunları çok soruyor. Bunlar zaten her aşıda olabilen şeyler” dedi.

Genel 21.02.2022, 12:12 21.02.2022, 12:21
Tüm hastanelerde yerli aşı Turkovac ile aşılama başladı

Yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac, tüm devlet hastanelerinde uygulanmaya başladı. Turkovac aşısına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, “Vatandaşlarımızın ilgisi fazla. Özellikle Turkovac aşısı çıktıktan sonra sinovac aşısının pabucu dama atılmış durumda. Tamamen Turkovac’a ilgi yönlenmiş durumda. Aşı yapılmaya başladıktan sonra geri dönüşümleri topluyoruz. Henüz bir yan etki, komplikasyon ,büyük bir etki görmüş değiliz. Kol ağrıları olabiliyor. Çünkü vatandaşlar bunları çok soruyor. Bunlar zaten her aşıda olabilen şeyler” dedi.

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğinde geliştirilen yerli inaktif korona virüs aşısı Turkovac, tüm devlet hastanelerinde vatandaşlara uygulanmaya başladı. Bu kapsamda randevularını alarak sabahın erken saatlerinde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gelen randevu saatlerini beklemeye başladı. Hatırlatma dozlarını olmak için hastaneye gelen vatandaşlar sırayla aşılarını olurken, bazı vatandaşlar da birinci dozlarını da yerli aşı yaptırdığını söyledi. İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof Dr Gökhan Tolga Adaş, vatandaşların ilgilinin yoğun olduğun belitti.

Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof Dr Gökhan Tolga Adaş, “Aşı salgınlarda insanlığı korumak ve hastalığa karşı direnci geliştirmek bir uygulama. Dünyaya baktığımız zaman 9 ülkenin Covid-19’a karşı aşı geliştirdiğini görüyoruz. Bu 9 ülke arasında övünerek söyleye biliriz Türkiye’de mevcuttur. Yüzde 91 küsur bir başarısı var. Bizim hastanemizde de yaklaşık 2 haftadır Turkovac, aşısı uygulanmakta. Vatandaşlarımızın ilgisi fazla. Özellikle Turkovac aşısı çıktıktan sonra sinovac aşısının pabucu dama atılmış durumda. Tamamen Turkovac’a ilgi yönlenmiş durumda. Aşı yapılmaya başladıktan sonra geri dönüşümleri topluyoruz. Geri dönüşümlerle Faz4 çalışmaları oluyor. Henüz bir yan etki, komplikasyon, büyük bir etki görmüş değiliz. Kol ağrıları olabiliyor. Çünkü vatandaşlar bunları çok soruyor. Bunlar zaten her aşıda olabilen şeyler. Bariz her hangi bir şey görmedik şuana kadar. Sağlık Bakanımız da 81 ili kapsayacak şekilde tüm Turkovac aşılarının her ilde başlamasını söyledi. Ona göre organizasyonu yapmış durumda. Bugün de bir aksilik olmazsa Turkovac aşısı halkımızın hizmetine girecektir” dedi.

Sibel Büyük Keskin, “İki tane sinovac oldum. 3’üncü aşımı da Turkovac olmak istedim. Çünkü Türkiye’nin aşısı olduğu için. Daha erken çıksaydı daha erken olurdum” diye konuştu.

Yerli aşıya güvendiği için tercih ettiğini belirten Mehtap İlhan, “Devletimin aşısında güvendiğim için tercih ettim. İkinci dozum. İlk dozumu da Turkovac olmuştum” dedi.

Aşı olmak için yerli aşı olmayı beklediğini söyleyen Emine Ünal, “Çocuklarım aşı oldu bende yerli aşı çıkmadan yaptırmam dedim. Bu ikinci aşım. Herkese karşı geldim ben Türk aşısını olacağım diye. Yerlimiz varken neden yabancıya gidelim ki. Herkese geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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