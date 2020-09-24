Tüm dünya koronavirüs için geliştirilecek aşıya kitlendi

Türkiye’de ve dünyada Koronavirüs için hem ilaç hem aşı denemeleri devam ederken, 18 Eylül itibarıyla bu anlamda yapılan klinik deneme sayısı 3 bin 172 oldu. Bu denemelerin ilk fazında yapılan test sayısı ise 394 olarak saptandı.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, COVID-19 için yapılan aşı ve ilaç klinik deneme sayıları belli oldu. 2020 yılında yapılan toplam deneme sayısı 3 bin 172 olarak kaydedildi. Denemelerin ilk fazında yapılan test sayısı ise 394 olarak saptanırken, ikinci fazında bin 563, üçüncü fazında 902, dördüncü fazında 299 ve son olarak diğer olarak ayrılan ve halen devam eden 14 klinik testin yapıldığı kaydedildi. Araştırma 2020 yılını baz alırken verilerin en son 18 Eylül 2020’yi yansıttığı gözlendi.

Ajans Press, Koronavirüs ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece bu ay Koronavirüs ile ilgili çıkanhaber adedi 35 bin 771 olarak görüldü. COVID-19 aşısı ile ilgili çıkan haber sayısı 2 milyonun üzerinde olurken, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ilk aşı denemesinin yapılması ise en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Ayrıca Mart ayından bugüne kadar küresel salgın hakkında 40 milyonun üzerinde haber çıkışı tespit edildi.