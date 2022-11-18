Tüketim ve tükenişin tüm boyutları Future Talks’ta

SEY Vakfı tarafından her yıl geleceğe dair konuşmaların yapıldığı “Future Talks” bu yıl, çağın en büyük sorunlarından birisini ele alacak. “Tüketirken Tükeniyoruz” başlığı altında gerçekleşecek olan etkinlikte dünyayı, modayı, dijital ortamı, psikolojinin nasıl tüketildiği tüm boyutları ile ele alınacak.

Semra & Enver Yücel Vakfı Future Talks ile “tüketirken nasıl tükendiğimizi” alanında uzman isimlerle değerlendirecek. Yekta Kopan moderatörlüğünde düzenlenecek olan Future Talks by SEY Vakfı’nda, SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Gazeteci Emin Çapa, Yeni Medya İletişimcisi Tolga Akış, Akademisyen Prof.Dr.Haluk Gürgen, Psikolog Prof.Dr. Acar Baltaş, TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve sürdürülebilir moda sektörünün öncülerinden Gözde Atasoy bu konuyu detayları ile değerlendirecekler.

Konuşmacılar, kaynakların doğru kullanmadığı için büyük zarar verilen dünyayı,

tüketim konusunda ekonomi alanında hangi yanlışların yaptığını, psikolojinin nasıl tüketildiğini ve aslında bu tüketim alışkanlıklarının iletişimi nasıl etkilediğini gözler önüne serecek.

Future Talks by SEY Vakfı 23 Kasım Çarşamba günü, saat 12.00-15.30 arasında Zorlu PSM Sky Lounge’da gerçekleşecek. Etkinliğin mobilet.com üzerinden yapılan bilet satışlarının geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak.