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’’Tüketim alışkanlıklarını değiştirerek 10 sene içerisinde ormansızlaşmanın önüne geçebiliriz’’

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NE DİKKAT ÇEKMEK İSTEYEN YERLİ GİRİŞİM OTTAN STUDİO, ''ATIK ÜRETME, ATIK TÜKET'' ÇAĞRISIYLA SOĞAN KABUKLARINDAN LAMBA, BİÇİLEN ÇİMENLERDEN TOPLANTI MASASI VE KULLANILAMAYACAK MERCİMEKLERDEN SEHPA ÜRETİYOR.

’’Tüketim alışkanlıklarını değiştirerek 10 sene içerisinde ormansızlaşmanın önüne geçebiliriz’’

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NE DİKKAT ÇEKMEK İSTEYEN YERLİ GİRİŞİM OTTAN STUDİO, ''ATIK ÜRETME, ATIK TÜKET'' ÇAĞRISIYLA SOĞAN KABUKLARINDAN LAMBA, BİÇİLEN ÇİMENLERDEN TOPLANTI MASASI VE KULLANILAMAYACAK MERCİMEKLERDEN SEHPA ÜRETİYOR.

05 Haziran 2020 Cuma 10:26
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’’Tüketim alışkanlıklarını değiştirerek 10 sene içerisinde ormansızlaşmanın önüne geçebiliriz’’

5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekmek isteyen yerli girişim Ottan Studio, ’’Atık üretme, atık tüket’’ çağrısıyla soğan kabuklarından lamba, biçilen çimenlerden toplantı masası ve kullanılamayacak mercimeklerden sehpa üretiyor.

Doğanın korunması için farkındalık oluşturmak ve çevre sorunlarına ışık tutmak amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Pek çok etkinlik ve organizasyonun düzenlendiği bu güne dikkat çekmek isteyen Ottan Studio, ’’Atık, her zaman çöp değildir; atık üretme, atık tüket’’ sloganıyla ürettiği ürünlerle sürdürülebilirlik çağrısında bulunuyor. Yerli girişim, gıda atıkları ve yaprakları biyokompozit malzemelere dönüştürüp mobilya, dekoratif eşya ve mimari paneller tasarlıyor.

5 bardak havuç suyu veya 4 bardak portakal suyundan çıkan posa ve kabuklardan birer abajur ürete-bildiklerini paylaşan Ottan Studio kurucusu Ayşe Yılmaz, ’’Kullandığımız atıklar arasında biçilen çimenler, portakal kabukları, meyve posaları ve tarihi geçmiş baklagiller gibi çeşitli organik ürünler bulunuyor. Bu atıkları firmalar ve belediyelerden toplayarak işliyor ve malzeme üretimine uygun hammaddeye dönüştürüyoruz. Ardından hammaddeyi yeşil bağlayıcılarla birleştirip kalıplıyoruz. OTTAN olarak isimlendirdiğimiz malzemeler, mobilya ve dekoratif objelerde kullanılabildiği gibi yapı, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine de hitap ediyor’’ açıklamasında bulundu.

’’Bir ağaç ortalama 30 senede yetişiyor, yaprakları ve meyveleri ise her sene’’

Sıfır atık yaklaşımının önemine değinen Yılmaz, ’’Genel kanı ahşabın mobilya ve inşaat sektörlerinde en yeşil çözüm olduğu yönünde; fakat her dakika 40 futbol sahası genişliğinde ormanlık alan yok ediliyor ve bunun en büyük sebebi de bu endüstrilere yönelik kereste üretimi. Dünyada üretilen gıdanın 3’te 1’i israf oluyor. Oysaki bu atık ve yan ürünler çeşitli sektörlerde değerlendirilmeye yönelik büyük bir potansiyele sahip. Bir ağaç ortalama 30 senede yetişiyor, yaprakları ve meyveleri ise her sene. Biz de bunu bir fırsat alanı olarak görüp sürdürülebilir bir yaklaşım ortaya koyduk’’ dedi.

’’Doğayı tüketmeden doğadan üreten döngüsel bir sistem mümkün’’

2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğrudan katkıda bulunan sosyal girişimin genç tasarımcısı ve kurucusu Yılmaz, ’’100 sene sonra tüm ormanlarımızın yok olacağı tahmin ediliyor. Ancak buna engel olmak hepimizin elinde. Biz hem doğaya hem de kendimize yatırım yaparak satın alınan her ürünümüz için bir fidan dikiyoruz ve böylece bir ağaç kesmek yerine üç ağacın yapraklarını dönüştürmüş ve 70 fidan dikmiş oluyoruz. Dünyadaki 4 ağaçtan biri kereste üretimi için kesilmek yerine yaprakları toplanarak işlenen OTTAN ağacı olursa bu model ile 10 sene içerisinde ormansızlaşmanın önüne geçerek dünyamızı şu an olduğundan çok daha yeşil bir hale getirebiliyoruz’’ şeklinde konuştu.

’’Atık üretme, atık tüket!’’

Geri dönüşüm konusuna yenilikçi ve estetik bir bakış açısı getiren Ottan Studio, ’yeşil atık’ olarak nitelendirilen meyve kabukları, tüketim süresi geçmiş bakliyatlar, kuru yapraklar ve otları değerlendirerek hem çevresel hem de ekonomik bir etki oluşturmaya odaklanıyor. Yeşil girişim, doğal atıklardan yüksek katma değerli, uzun ömürlü ve kaliteli ürünler tasarlayarak üretim aşamasındaki tüketimi ve harcanan enerjiyi düşürmeyi amaçlıyor. Doğayı tüketmeden doğadan üreten döngüsel bir sistem ile tasarlanan çevreci ve fonksiyonel ürünler online atış kanallarıyla gelecek haftadan itibaren tüm dünyaya satılacak.

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