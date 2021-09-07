Tüketicinin korunması için çalışma başlatıldı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının ‘Tüketicinin Korunması için STK’ların Kapasitesinin Artırılması Projesi’nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği bünyesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı proje toplantısında, tüketici haklarını tartışmak, bilinçlendirmek ve iyi uygulama örneklerini çıkarmak için yapılacak çalışmalar ele alındı. Ankara’da yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut Hamil Nazik, projenin amacının ‘Tüketicinin Korunması için STK’ların Kapasitesinin Artırılması’ olduğunu belirtti. Bunun için STK’ların örgütsel ve kurumsal kapasitesini güçlendirmek istediklerini kaydeden Nazik, tüketicinin korunmasına ilişkin izleme, lobi, savunuculuk ve karar alma süreçlerine katılmak, tüketicinin korunmasına ilişkin politika geliştirmek, Türkiye’deki demokratik yaşamı iyileştirmek için STK’ların kamu politikasına ve karar alma sürecine katılımının arttırılmasını sağlamak gerektiğini ifade etti.

Nazik, daha güçlü bir uluslararası tüketici ağı oluşturulması ve tüketicinin korunmasına ilişkin politika geliştirerek, sorunları çözmeye katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Toplantıya katılan temsilciler ise çalıştaylar, çalışma ziyaretleri, izleme çabaları, işbirlikçi toplantılar, bir yol haritası ve politika önerileri yoluyla Türkiye’deki demokratik yaşamı iyileştirmek için STK’ların kamu politikasına ve karar alma sürecine katılımını artırılmasıyla ilgili görüşlerini ifade etti.

Bu arada toplantıda, çalışma yapacak ana hedef grupları belirlendi.