Tüketiciler elektrik zamları konusunda devleti suçlamıyor

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi encazip.com İstanbul’daki elektrik tüketimine dair bir araştırma yaptı. Elektrik faturası ödemekten sorumlu ve ev elektriği için ayda en az 100 TL ödeyen, en az 3 yıl boyunca elektrik aboneliği olan tüketicilerle bir anket çalışılması yapıldı. 25-50 yaş aralığında olan bu kişilerin yüzde 36’sı kadın yüzde 64’ü erkekti.

Tüketiciler elektrik sektörünün özel bir sektör olduğunun farkında

Araştırmaya göre tüketiciler, elektrik sektöründe özelleşmenin olduğunun bilincinde olsalar da piyasanın serbest bir piyasa olduğunun farkında değil. Elektrik kullanıcılarının yüzde 80’i elektrik sektörünün özel bir sektör olduğu konusunda bilgi sahibi iken yalnızca yüzde 19’u elektriği devletten aldığını düşünüyor. Katılımcılar özel şirketlerin ev içi kullanım için elektrik sağladığını bildiklerini belirtirken serbest tüketici kavramının yani cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisi değiştirilebileceğinin farkında olanlar arasında özelleştirme bilinci yüzde 86'ya yükseliyor. Bununla birlikte, elektrik faturası ne kadar yüksekse, yüksek fiyatlar için özel sektörü suçlama eğilimi de o kadar artıyor ve tüketicilerin yüksek elektrik fiyatlarından dolayı devleti suçlamadıkları dikkat çekiyor.

Tüketiciler elektrik fiyatlarını devletin belirlemediğini düşünüyor

Elektrik fiyatlarını kimin belirlediği konusunda ise tüketicilerin çok azı doğru bilgiye sahip. Katılımcıların yüzde 45’i elektrik fiyatlarını özel sektörün belirlediğini düşünürken, yüzde 33 özel sektör ve devlet tarafından birlikte belirlendiğini düşünüyor. Yüzde 22 ise devletin belirlediğini düşünüyor. Sektörün dinamikleri hakkında genel farkındalık oldukça düşük olsa da herkesin hemfikir olduğu ve farkında olduğu tek bilgi elektrik sektörünün tamamen özelleştirilmiş olması.

Dağıtım şirketleri ile tedarikçiler arasındaki fark bilinmiyor

Pek çok tüketici hala elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik tedariği sağladığını ve bu firmaların devlete ait olduğunu düşünüyor. Ancak elektrik dağıtım şirketlerinin tamamı özel şirketler haline getirilirken bu şirketlerin tek sorumluluğu kablo bakımı ve onarımı gibi şebeke ile alakalı görevleri yerine getirmek haline geldi. Tüketicilere elektrik tedarik işi de elektrik şirketleri (elektrik tedarikçileri) tarafından yapılıyor. encazip.com’un araştırmasına göre dağıtım şirketleri ile tedarikçi şirketler arasındaki ayrım ise hiç bilinmiyor. Hemen hemen tüm dağıtım ve faturalama işlemlerini yerine getiren tek bir şirket olduğuna inanılıyor ve bu şirket tek irtibat noktası olarak biliniyor.

Araştırmayı ve sonuçlarını yorumlayan encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, “Elektrik faturalarının zamlanması konusu ülkemizde gündemi en çok meşgul eden konuların başında geliyor. Genel düşünce, elektrik zamları konusunda tüketicilerin devleti suçladıkları yönünde olsa da araştırma sonucu bunun gerçeğin bunun tam tersi yönünde olduğunu gösteriyor. Tüketicilerin çok az bir bölümü elektrik faturalarının yükselmesinden devletin sorumlu olduğunu düşünse de ezici çoğunluk elektrik fiyatlarının piyasa gereksinimleri ve mecburiyetten dolayı ortaya çıktığının farkında. Bu da bize elektrik piyasasında artık devlet tekelinin kalktığının bilincinin tüketicilerde oturduğunu gösteriyor ve elektrik fiyatlarını devletin belirlemediğini düşündüklerini gösteriyor. Bu araştırma sonucunun da sektör yöneticilerimiz tarafından dikkate alınması gerektiğini ve olası fiyat zamlarında iletişimin bu doğrultuda yapılması ile tüketicilere en doğru bilginin verilmesi kanısındayım” şeklinde konuştu.