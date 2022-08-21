Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: "Emeklilerin eline 10-15 bin TL fazla promosyon geçebilir"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankaların son dönemde emeklilere verdiği promosyonlar hakkında açıklamalarda bulunarak, "12 milyon emekli var. Bakanlık, 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkarsa emeklilerin eline 10-15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir" dedi.

Son dönemde bazı bankalar tarafından maaşını taşıyan emeklilere yüksek promosyonların verileceği açıklandı. Bu promosyonlardan faydalanmak için maaşını taşımak isteyen vatandaşların sıkıntılar yaşadığını aktaran Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, emekli maaşına haciz konamayacağını bu yüzden bankaların müşterilerinin gitmemesi için maaşlarına bloke koyduğunu söyledi. Şahin, "Emekliler çok büyük bir kalabalık. Normalde promosyon olayını biz 2-3 yılda bir kurumlarda görüyoruz, duyuyoruz. İşçiler ve memurlar adına kurumlar bankalarla pazarlık yapıp, promosyon alıyorlar. O rekabet esnasında miktar giderek artabiliyor. En kalabalık ekip aslında emekliler. Aslına bakarsanız emekliler adına bakanlığın bankalarla bir pazarlık yapması lazım. Bütün emekliler adına tek çatı altında daha ciddi rakamlar emeklilere promosyon olarak sağlanabilir. Fakat şu anda bunu yapamıyorlar, yapmıyorlar sebebini bilmiyorum. Emeklilerin bu konuda dikkat etmesi gereken kurallar var. Promosyon bir pazarlıktır, serbest bir piyasadır. Emekliler istedikleri bankadan alabilirler. Dolayısıyla bankalar emeklileri kendi bankalarına çekmek için yüksek promosyonlar veriyorlar. Yalnız bu noktadan sonra sıkıntılar başlıyor. Normalde emeklinin maaşına haciz konamaz. Ancak bankalar haciz konamaz olayından yola çıkarak, bloke koyuyorlar. Yani kendisinden gitmesini istemiyorsa, kredi ve kredi kartı varsa, hesaba bloke koyuyor. Gitmesin diye sıkıntı çıkartıyor. Fakat emeklinin eğer ki sözleşme süresi bitmişse gitme hakkı var. Fakat süresi bitmeden gitmek istiyorsa o almış olduğu promosyonun kalan süreye olan oranı belirleniyor ve o tutar ödenerek, bankadan ayrılabiliyor. Yalnız bankalar bloke koyuyorlar. Bloke konusunda da Yargıtay Genel Kurulu’nun bir kararı var. Yani emeklinin promosyon hariç devlet tarafından verilen bütün ödemelerine ne haciz konulabilir ne de bloke konulabilir. Bankalar bu blokeyi koyuyorlar ve o konu çözülene kadar o kişiyi göndermiyorlar. Blokeyi de mahkeme kararıyla çözdürdükten sonra o blokeyi kaldırarak, yeni bir bloke koyuyorlar. Emekliler şimdi işlerini bırakıp bankalarla bu uğraş içerisine girdiler" dedi.

"Emekli gidebilir, engelleyemezsiniz"

Emeklilerin istediği zaman istediği bankaya gidebileceğini, bunu engellemek isteyen bankalara cezai yaptırım uygulanması gerektiğinin altını çizen Şahin, "Normalde yapılması gereken; emekli istediği zaman istediği bankaya gidebilir, yüksek fiyat veren ya da vermeyen fark etmez. Emekli gidebilir, bunu engelleyemezsiniz. Ancak gitmemesi için kendilerince önlemler alıyorlar. Fakat hukuku çiğniyorlar. Bu anlamda bankaların uyarılması gerekiyor. Mahkemeler kararı verirken ’sadece blokenin kaldırılması’ diyor fakat o kaldırılma esnasında 6, 8, 10 ay her ne kadarsa emeklinin bir mağduriyeti oluşuyor. Mağduriyetin de bir karşılığının ödetilmesi lazım ya da bankaya bir ceza verilmesi lazım. Banka yaptığıyla kalıyor. Dolayısıyla bitirmiyorlar, devam ediyorlar. Öyle ki; bankalar şu anda ’bana borcu var’ diye blokeyi koyuyor, daha sonra ’bloke kaldırıldı’ dendiğinde onu alıp icra dosyasına koyuyor. Sonra diyor ki, ‘ben icra dosyasındaki parayı aldım’. Hesabından almadım.’ Bu çok yanlış bir şey; siz ekiplerinizle, hukukçularınızla emekliye hayatı çekilmez hale getiremezsiniz. Burada hukukun onlara bir ceza vermesi gerekiyor. Sadece kaldırmayla yetinilmemeli. Bunun mutlaka bir yaptırımı olmalı ve emeklilerin de promosyonla rahat bir nefes alması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Emeklilerin elin 10-15 bin TL fazla promosyon geçebilir"

Bakanlığın çalışmasıyla birlikte emeklilerin eline 10-15 bin TL fazla promosyon geçebileceğini de belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bazı kurumlarda 30-32 bin TL’ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğunu duyuyoruz. Bunun sebebi ne? 12 bin çalışanın olması. Burada 12 milyon emekli var. Bakanlık; 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkarsa emeklilerin eline 10-15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir" diye konuştu.