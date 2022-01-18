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Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde vatandaş ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek.

Genel 18.01.2022, 00:29
Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde vatandaş ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek.

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Konuya ilişkin Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Düzenlemenin, haberleşme hizmetlerinde vatandaşlarımızın haklarını daha güçlü koruduğunu ve ‘Dijital Türkiye’ hedefleri adına birçok yeniliği içerdiğini kaydeden Sayan, ‘Vatandaşlarımız elektronik haberleşme aboneliklerini; e- imza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı bilgileri ile e-Devlet kapısı üzerinden başlatılabilecekler. Ayrıca gerçek zamanlı dijital görüşme ile kimlik doğrulaması yapılarak abone olabilecekler’ bilgisini paylaştı.

Kampanyalardaki kelime oyunları son bulacak

"Bu kampanyaya üye olursanız . kampanyasını da onaylamış sayılırsınız" gibi cümlelerle yapılan kampanyaların devrinin bittiği müjdesini veren Sayan, “Düzenleme ile abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, ayrı ayrı onay alınacak. Talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek. Artık verilen tüm onaylar çevirim içi görüntülenebilecek. Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar, işletmecilerin çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebilecek. Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacak” dedi.

Hatların kullanımında ebeveyn kontrolü başladı

Birden fazla hattı olanların, diğer hatlarının işlem yetkililerini sınırlandırabileceğini de söyleyen Sayan, diğer maddeleri ise şöyle sıraladı: “ Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (çipli nüfus cüzdanı) veya Çipli Pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak. Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir bir taahhütname/sözleşme örneği verilecek. Yeni düzenleme ile taahhütname süresi en fazla 24 ay ile sınırlı olacak.”

Taahhüde aykırı internet hızı alan aboneye cezasız fesih yolu açılıyor

Taahhüdün bittiğine ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılacağının altını çizen Sayan, “Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf bir şekilde bilgilendirilecek. Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek” ifadelerini kullandı.

Tüm tarife ve paketler e-devlet üzerinden karşılaştırılabilecek

Bakan Yardımcısı Sayan “Dijital Türkiye” yolunda hayata geçen bir diğer hizmeti ise ekapi olarak açıkladı. Bu yenilik üzerinden vatandaşların, işletmecilerin tekliflerini karşılaştırabileceğini işaret eden Sayan, “Paket, kampanya ve tarifeler aynı isimle tanıtılamayacak. Her paket tek bir isimle tanıtılacak ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçilecek. Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı geçmiş tarifelerin tamamı işletmecilerin web sitelerinde yer alacak. Hizmetleri kısıtlanan abonelere, işletmeciler tarafından yeni ücret yansıtılması durdurulacak. Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere, kısa mesajla fatura bilgisi ve fatura linki gönderilecek. Aboneler son 1 yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşabilecek” bilgilerini paylaştı.

Yapılan düzenlemelerin geçmiş ve yeni haline ait detaylı bilgilere btk.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini hatırlatan Sayan “Düzenleme milletimiz ve sektörümüz için hayırlı uğurlu olsun. Yönetmelikte emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” temennisinde bulundu.

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