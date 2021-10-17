TÜGVA’lı gençlerden İBB’ye tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu Temsilciliği, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği’ni mahkeme kararına aykırı bir şekilde zorla tahliye etmeye çalışmasına, sabah namazında toplanarak tepki gösterdi.

Altınordu Yalı Camii’nde sabah namazında toplanan gençler adına açıklama yapan TÜGVA Ordu Temsilcisi Ahmet Güler, “Tek gayesi, ülkemizin bugünü ve geleceği için çalışmak ve üretmek olan, binlerce yıllık vakıf geleneğine sadık olan güzide teşkilatımızı yıpratmak olan bu operasyon, bizi daha da güçlendirecek ve birlik beraberliğimizi pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır” dedi.

Güler, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Gerçekleştirdiğimiz Kur’an-ı Kerim ve Siyer eğitimlerini, kültür, sanat, spor projelerimizi gölgelemek, gençlerimiz için çalışan gönüllü kardeşlerimizin şevkini kırmak, bu toprakların kültüründen mayalanmış gençlerin yetişmesine ket vurmak için çabalayanlar, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğrayacaktır ve yenileceklerdir. Bilinmelidir ki ülkemizin ve milletimizin, milli manevi değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için, yürüttüğümüz tüm gençlik faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bir yerlerden elde ettikleri yalan yanlış bilgilerle tamamen masa başında hazırlanmış asılsız ve sahte belgelerle sözde gazetecilerin, yurtdışında kaçak yaşayan etki ajanlarının, kimlerin fonladığı bilinen medya şirketlerinin bu sahte ve asılsız dosyalarla sosyal medya üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algılara, tüm şeffaflığımızla yaptığımız açıklamaların dahi çarpıtılmasına ve manipülasyonlara karşı vakur ve erdemli duruşumuzu koruyor hakkımızdaki yalan ve iftira kampanyasına karşı hukuksal tüm girişimleri yapıyoruz; tüm motivasyon ve enerjimizle gençliğimize hizmet etme yolunda durmaksızın yürüyoruz. Ülkemizin 81 ilinde gönüllümüzle birlik ve beraberlik içerisinde her geçen gün daha da büyüyoruz. Unutmayın yalanlar değil hakikat kazanacak. Provokasyon değil itidal kazanacak.”