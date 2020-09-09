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Tuğgeneralin naaşı memleketine gönderildi

SURİYE'NİN İDLİB BÖLGESİNDE GÖREV SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBEDEN TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN’IN NAAŞI, HATAY’DA DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ. HATAY’DAKİ CENAZE TÖRENİNE TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ DE KATILDI.

Genel 09.09.2020, 12:44
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Tuğgeneralin naaşı memleketine gönderildi

Suriye’nin İdlib bölgesinde görev sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın naaşı, Hatay’da düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketine gönderildi. Hatay’daki cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Bahar Kalkanı Harekatı için Suriye’nin İdlib kentinde görev alan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizi geçirdi. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan getirilerek Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğgeneral Erdoğan’ın naaşı memleketine gönderilmeden evvel Hatay Havaalanında cenaze töreni düzenlendi.

Hatay’daki orman yangını nedeniyle bir süredir Hatay’da olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de kentten ayrılmadan önce cenaze törenine katıldı. Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri ve askeri erkanda katılım gösterdi.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın naaşı uçakla Isparta’ya gönderildi.

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