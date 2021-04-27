banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu
ÖSYM'den ALES açıklaması!
ÖSYM'den ALES açıklaması!
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak

Tüfekle vurularak felç kalan kediyi tedavi ettirdi

Adana’nın Kozan ilçesinde bir vatandaş, havalı tüfekle vurulması sonucu felç kalan kediyi sahiplenerek tedavisini üstlendi.

Genel 27.04.2021, 22:27
2
Tüfekle vurularak felç kalan kediyi tedavi ettirdi

Adana’nın Kozan ilçesinde bir vatandaş, havalı tüfekle vurulması sonucu felç kalan kediyi sahiplenerek tedavisini üstlendi.

Edinilen bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Gül Sokak’ta Atakan Kızıldağ adlı vatandaş yolda gezerken hareketsiz halde bir kedinin olduğunu fark etti. Kızıldağ, hareketsiz haldeki kedinin bel kısmından yaralı olduğunu görür görmez kediyi veterinere götürdü.

Burada yapılan veteriner muayenesinin ardından kedinin havalı tüfekle vurulmuş olduğu tespit edildi.

Olay nedeniyle felç kalan kedi, kendisini bulan Atakan Kızıldağ tarafından sahiplenildi. Tedavisi devam eden kedinin yavru kedilerle oynaması ise izleyenleri duygulandırdı.
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?