Tüfekle vurulan köpeğin ayağı parçalandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tüfekle vurulan sokak köpeğinin ayağı parçalandı. Ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kanlar içerisinde bulunan hayvan tedavi altına alındı.

İslahiye ilçesi Çamlık Mahallesi’nde İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı yakınlarındaki ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, kanlar içerisinde ayağı parçalanmış bir sokak köpeği buldu. Vatandaşların jandarma ve hayvan severlerden destek istemesi üzerine ise yaralı hayvan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Köpeğin yapılan ilk müdahalesinde ön sağ ayağından vurulduğu ve ayağının parçalandığı tespit edildi. Ayağı enfeksiyon kaptığı belirlenen hayvan yapılacak ameliyatla ayağı ampute edilecek. Yaralı hayvana ilk müdahaleyi yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, ’’Köpeğin ayağında yaradan ötürü ayak enfeksiyon kapmış. Önce enfeksiyon giderilmesi için tedavi yapacağız sonra ayak ampute edilecek. Artık yaşamını üç patisi ile devam edecek’’ diye konuştu.

Özsöyler, 5 dönüm arazi üzerinde kurulmuş olan hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde 6-7 bin hayvanın tedavisi yapıldığını da kaydetti.