Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98180
ALTIN
375.310
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6640
EURO
7.5357

TÜBİTAK’TAN YENİ PROJE! KATILIM ŞARTLARI NELER?

TÜBİTAK, küresel salgın Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının dışında, küresel salgının etkilerini sosyal, beşeri bilimler yönünden incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için özel çağrı projesi başlattı. “Covid-19 ve Toplum: Salgının Sosyal ve Beşeri Etkileri, Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlığıyla başlatılan projenin süresi azami 6 ay olarak belirlendi. Projenin destek üst limiti ise 200 bin TL olarak açıklandı.

TÜBİTAK’TAN YENİ PROJE! KATILIM ŞARTLARI NELER?

TÜBİTAK, küresel salgın Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının dışında, küresel salgının etkilerini sosyal, beşeri bilimler yönünden incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için özel çağrı projesi başlattı. “Covid-19 ve Toplum: Salgının Sosyal ve Beşeri Etkileri, Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlığıyla başlatılan projenin süresi azami 6 ay olarak belirlendi. Projenin destek üst limiti ise 200 bin TL olarak açıklandı.

19 Nisan 2020 Pazar 10:22
1573 Okunma
TÜBİTAK’TAN YENİ PROJE! KATILIM ŞARTLARI NELER?

TÜBİTAK, küresel salgın Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının dışında, küresel salgının etkilerini sosyal, beşeri bilimler yönünden incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için özel çağrı projesi başlattı. “Covid-19 ve Toplum: Salgının Sosyal ve Beşeri Etkileri, Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlığıyla başlatılan projenin süresi azami 6 ay olarak belirlendi. Projenin destek üst limiti ise 200 bin TL olarak açıklandı.

Toplumsal değişimlere neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel pandemi ilan edilen Covid-19 sadece sağlık alanında değil ekonomik, sosyolojik, psikolojik etkilere de sebep oluyor. Salgının toplumsal hayatı derinden etkileyerek pek çok alanda önemli değişimlere sebep olması bekleniyor. Değişimlerin bireysel, kurumsal, toplumsal, ekonomik, çevresel bağlamda birçok sonuç doğuracağı tahminleri yapılıyor.

Sosyal ve ekonomik etkileri araştırılacak

TÜBİTAK, aşı ve ilaç geliştirme çalışmaların dışında salgının ekonomik ve sosyal yönden araştırılması harekete geçti. TÜBİTAK’a bağlı Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG), “Covid-19 ve Toplum: Salgının Sosyal ve beşeri Etkileri, Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” isimli özel proje çağrısına çıktı. Çağrı ile salgını daha iyi kontrol etmek ve etkilerine karşı hazır olmak için acil sağlık durumlarının sosyal bağlamları ortaya konulacak. Ayrıca gelecekteki olası etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler yönünden araştırılması sağlanacak.

Çözüm önerileri oluşturulacak

Araştırma sonunda; mevcut durum ve eğilim kanıt temelli bilimsel verilerle ortaya konulacak. Kısa, orta, uzun vadeli projeksiyon, öngörü ve analiz çalışmaları yapılacak. Analiz ve öngörüler doğrultusunda karar alıcılara ve uygulayıcılara katkı sağlayacak çözüm önerileri oluşturulacak.

TÜBİTAK’a bağlı Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu’na (SOBAG) 4 Mayıs’a kadar başvurulacak projelerin süresi azami 6 ay olarak belirlendi. Projenin destek üst limiti de 200 bin TL olarak açıklandı. Araştırmacıların projede sosyal ve beşeri yönden ele alacakları konu başlıkları şöyle sıralandı:

"Küresel, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kriz yönetimi ve yönetişimi,

Salgının küresel, ulusal ve yerel siyaset üzerindeki etkileri,

Etkili ve etkin sağlık iletişimi,

Eğitim, sağlık, yargı gibi kritik kamu hizmetlerinin uzaktan erişim yoluyla ve çevrim içi sunulma uygulamaları,

Okullardaki eğitime ara verilmesi ve sınavların ertelenmesi ile iptal olmasının etkileri,

Salgınla bireysel ve ailesel başa çıkma stratejileri ve bunların psikolojik, sosyolojik, kültürel, ekonomik vb. değişkenlerle ilişkisi;

Belirsizlik, kaygı, korku ve stresin çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar üzerindeki etkileri ve oluşturduğu riskler ve bunların etkisini azaltan, artıran olası faktörler,

Salgın nedenli kaybı olan ailelere, sağlık personeline ve risk altındaki tüm gruplara acil klinik müdahalelerin geliştirilmesi ve psiko-sosyal desteklerin sağlanması, Salgının yerleşim birimleri üzerindeki etkisi, salgınla mücadelede kentsel yaşam kalitesinin sağlanması."

Ekonomik etkileri de araştırılacak

Salgının ekonomik etkileri yönünden ele alınacak konu başlıkları da şöyle:

“Ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde makro, mikro seviyede ekonomi, ticaret, finans, istihdam ve iş modelleri üzerindeki etkileri,

Salgının farklı sektörlerde yol açtığı arz-talep durumları, tedarik zincirleri, üretim kapasitesi, dijitalleşme ihtiyaçları; finansa erişim, istihdam açılarından sorunlar ve çözüm yolları; ekonomik kurtarma paketlerinin bireysel ve sektörel etkileri,

Küresel yatırımlardaki değişiklik, doğrudan yabancı yatırımların eğilimleri,

İş güvenliği, kurumsal risk yönetimi, yeni insan kaynakları uygulamaları, yeni çalışma ilişkileri açısından salgının etkileri.”

Son Güncelleme: 19.04.2020 11:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EVDE EKMEK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN BASİT TARİFLER
EVDE EKMEK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN BASİT TARİFLER
Enver Abi’nin hayrı için istemişti, sağlık ekipleri devreye girdi
Enver Abi’nin hayrı için istemişti, sağlık ekipleri devreye girdi
Artvin’de ayılardan sonra bu kez aç kalan kurtlar şehre indi
Artvin’de ayılardan sonra bu kez aç kalan kurtlar şehre indi

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim