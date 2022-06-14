TÜAD: ’’Sosyal medya anketleri sizi yanıltmasın’’

Sosyal medya anketlerine dikkat çeken TÜAD, ’’Son dönemde sosyal medya kanalları üzerinde yürütülen anket çalışmalarına itibar edilmemesi konusunda kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), son dönemde sosyal medya kanalları üzerinde yürütülen anket çalışmalarına itibar edilmemesi konusunda kamuoyuna çağrıda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, ’’Son zamanlarda, başta Twitter olmak üzere, çeşitli sosyal medya kanallarında kamuoyu tarafından bilinirliği yüksek isimlerin ve bazı medya mensuplarının takipçilerine yönelttikleri tek bir soruya aldıkları yanıtlar üzerinden analiz yapmalarını üzüntü ile takip ediyoruz.

Hiçbir bilimsel temele dayanmayan, soruyu cevaplayan kişilerin bırakın kimlerden oluştuğunu, gerçek kişiler olup olmadığı dahi belirsizken, tek sorunun cevaplanmasından ibaret bu sonuçları kamuoyu görüşü gibi servis etmenin ne yazık ki bilgi kirliliği dışında elle tutulur bir çıktısı olmamaktadır.

Araştırmacılık; bilhassa örneklem seçimi, araştırmanın amacına uygun soru setlerinin hazırlanması ve istatiksel analiz gibi birçok bilimsel yöntemden faydalanarak özenli ve uzun çalışmalar sonucunda hazırlanan anketlerle icra edilen bir meslektir. Ancak bu şekilde, toplumu temsil ettiği düşünülen ve her görüşten sese yer vererek bunların dağılımını ölçen bir çalışma hazırlanması mümkündür.

Sosyal medya anketlerinde böyle bir durum tesis edilemediği gibi, birçok takipçi kitlesinin benzer görüşlere sahip kişiler olması nedeniyle, ortaya çıkan sonuçların bir yankı odasındaki anlık reaksiyonları işaret etmek dışında kayda değer bir özelliği bulunmamaktadır.

Bu nedenle, kamuoyunu özellikle Twitter üzerinde yapılan bu tür anketlere itibar etmemeleri konusunda önemle uyarıyoruz. Bu tür anketler üzerinden sonuç yayınlayan kişilere de bu sonuçlar üzerinden yaptıkları yorum ve çıkarımların ancak ve ancak ellerindeki sonuçlar kadar sağlıklı olabileceğini hatırlatıyoruz’’ denildi.