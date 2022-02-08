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TUA Başkanı Yıldırım: "Türkiye’de en büyük kabiliyetimiz olan uydu yapımında çok ciddi mesafe aldık"

Kocaeli’nin Derince ilçesinde gençlerle bir araya gelen Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Türkiye’de en büyük kabiliyetimiz olan uydu yapımında çok ciddi mesafe aldık. Türksat 6 uydumuzu yüzde 60 civarında yerlilik oranıyla imal ediyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Bunu yapabilen ülke sayısı dünyada 10, 12 tane. Türkiye bu ülkelerden biri. Kendi uydumuzu, uzay aracımızı imal edebilecek kapasiteyi büyük ölçüde kazanmış durumdayız" dedi.

Genel 08.02.2022, 13:20
TUA Başkanı Yıldırım: "Türkiye’de en büyük kabiliyetimiz olan uydu yapımında çok ciddi mesafe aldık"

Kocaeli’nin Derince ilçesinde gençlerle bir araya gelen Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Türkiye’de en büyük kabiliyetimiz olan uydu yapımında çok ciddi mesafe aldık. Türksat 6 uydumuzu yüzde 60 civarında yerlilik oranıyla imal ediyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Bunu yapabilen ülke sayısı dünyada 10, 12 tane. Türkiye bu ülkelerden biri. Kendi uydumuzu, uzay aracımızı imal edebilecek kapasiteyi büyük ölçüde kazanmış durumdayız" dedi.

Kocaeli’de, Derince Belediyesi’nin düzenlediği ’Gençlerle Söyleşi’ programına konuk olan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu. Serdar Hüseyin Yıldırım, "Ay dünyamızdaki uzay faaliyetleri için çok önemli bir istasyondur. Çünkü ay dünyanın uzaya açılış kapısı olacaktır. Bu yüzden ayda olmak çok büyük önem arz ediyor. Birleşmiş Milletler nezdinde gerçekleşen ve Viyana’da yapılan uzay hukuku çalışmalarına biz de iki uzman arkadaşımızla katılıyoruz. Çalışmalar olgunlaşınca ülkelerin kendi milli uzay hukukları oluşmuş olacak. 2030 yılında uzay ekonomisinin yaklaşık 1 trilyon doları aşacağı öngörülüyor. Bana göre bu rakam çok daha fazla olacaktır" dedi.

"Uydu yapımında çok ciddi mesafe aldık"

Türkiye Uzay Ajansı’nın faaliyetleriyle ilgili önemli bilgiler paylaşan Yıldırım, "Türkiye’de en büyük kabiliyetimiz olan uydu yapımında çok ciddi mesafe aldık. Türksat 6 uydumuzu yüzde 60 civarında yerlilik oranıyla imal ediyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Bunu yapabilen ülke sayısı dünyada 10, 12 tane. Türkiye bu ülkelerden biri. Kendi uydumuzu, uzay aracımızı imal edebilecek kapasiteyi büyük ölçüde kazanmış durumdayız. Uzaya bağımsız erişimimiz olmalı. Bu çok kritik bir konu. Uzaya kendiniz erişemiyorsanız, bu ciddi bir handikaptır. Kritik noktalarda millilik çok önemli. Bazı kritik teknolojileri, öncelikleri belirleyerek millileştirmemiz gerekiyor, bunu da yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Milli Uzay Programı

Milli Uzay programının 10 hedefini açıklayan Serdar Hüseyin Yıldırım, "İlk hedefimiz ay programımız. Asıl hedef 2028 yılı sonuna kadar ayın yüzeyine yumuşak inişle bir araç indirmek. Sonra aracın taşımak olduğu roveri ay yüzeyinde gezdirerek bilimsel veri toplamak istiyoruz. Yakın bir zamanda aya ulaşacağız fakat ara hedef koyduk. 2023 sonuna kadar ilk hedefimiz hibrit roketimizle aya ulaşmak. İkinci hedefimiz uydu geliştirme kabiliyetimizi tek çatı altında toplayarak bir dünya markası oluşturmak. Ülkemize hem ekonomik hem de teknolojik olarak çok şey katacak bir proje olacak" dedi. Yıldırım, bölgesel konumlama ve zamanlama sistemini oluşturmanın da üçüncü hedef olarak belirlendiğini ifade etti.

"Bu Türkiye için sıçrama hamlesidir"

Uzaya erişim ve uzay limanı (Spaceport) işletmesinin dördüncü hedefleri olduğunu belirten Yıldırım, gelişmiş ülkelerin hepsinin bu tür yerleri olduğunu söyledi. 5. hedefin Türk astronot ve bilim misyonu olduğunu belirten Yıldırım, "Uzaya şu ana kadar 600’e yakın insan çıktı. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Türk vatandaşı da uzaya çıksın ve bayrağımızı uzaya götürsün istiyoruz. Üstelik bunu bilim misyonuyla gerçekleştirerek, deneyler yapacak. Bu Türkiye için sıçrama hamlesidir" şeklinde konuştu. Yıldırım, diğer hedefleri ise uzay havasına ilişkin teknolojik araştırmalar, uzay nesnelerinin yerden gözlemi ve takibi, uzay sanayi eko sisteminin geliştirilmesi, uzay durum farkındalığı ve insan kaynağının geliştirilmesi ile uzay teknoloji geliştirme bölgesi olarak sıraladı. Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı’nın 20’nin üzerinde ülkeyle ikili ilişkiler yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

"Ülkemiz adeta kabuk değiştirdi"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise "2018 yılı aralık ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türkiye Uzay Ajansı’nın kısa süreçte yaptığı önemli çalışmalardan hepimiz büyük kıvanç duyuyoruz. 21. yüzyılda yapılacak uzay faaliyetlerinin dünyanın geleceğinde belirleyici olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 20 yılda yaptığımız hamlelerle ülkemiz adeta kabuk değiştirdi. İnanıyorum ki savunma sanayi alanında olduğu gibi milletimizin uzun yıllardır hayali olan uzayda var olma hedefi noktasında da Türkiye, dünyada söz sahibi olacak" dedi.

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