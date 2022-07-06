TŞOF Başkanı Apaydın’dan Kurban Bayramı öncesi sürücülere uyarı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı’nda trafiğe çıkacak olan sürücülerin kazalara sebebiyet vermemesi için uyarılarda bulundu. Apaydın, “Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde sevdiklerine kavuşmak umuduyla yollara çıkacak vatandaşlarımız trafik yoğunluğundan dolayı her zamankinden daha dikkatli araç kullanmalı” dedi.

Apaydın, vatandaşların bayram nedeniyle artan trafikte dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, “Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde sevdiklerine kavuşmak umuduyla yollara çıkacak vatandaşlarımız trafik yoğunluğundan dolayı her zamankinden daha dikkatli araç kullanmalı. Seyahat etmeden önce araç bakımlarını yaptırmalı, kazalara en çok sebebiyet veren aşırı hızdan kaçınarak yüzde 60 ihtimalle hayat kurtaran emniyet kemerini de ihmal etmemeli. Gözü yollarda bekleyen sevdiklerimize kazasız belasız ulaşmak umuduyla bayramda araçlarımız hüzün değil mutluluk getirsin” ifadelerini kullandı.

“Bayramda araçlarımız hüzün değil mutluluk getirsin”

Kurban Bayramı’nda yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek için geçmiş yıllardan ders alınması gerektiğini hatırlatan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından rezervasyonlar, otobüs, tren ve uçak biletlerinin kısa sürede tükenmeye başlamasıyla edinilen bilgiler sonucunda şehirler arası yollarda her zamankinden fazla bir trafik yoğunluğu oluşacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi uzun tatillerde yaşanan trafik kazalarının kaderi hep aynı. Aşırı hız, trafik kurallarına uymamak, dinlenmeden yola çıkmak gibi ihmaller beraberinde kazaları getiriyor. Geçtiğimiz yıl 9 günlük bayram tatili süresince hep aynı ihmallerden dolayı 50 vatandaşımız hayatını kaybetti, 373 vatandaşımız da yaralandı” diye konuştu.

“En az 3 saatte bir mola vermeyi ihmal etmeyin”

Özellikle bayramın ilk ve son günlerinde gidiş ve dönüşlerde oluşacak yoğunluk göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Apaydın, “Yaz ayına gelen bayramda vatandaşlarımız baygınlık geçirmemek ve yoldaki asfaltın erime ihtimaline karşı güneş ışıklarının dik açıyla geldiği öğle saatlerini tercih etmemeli. Araç bakımlarını yaptırarak trafik kurallarına uygun bir şekilde kontrollü araç kullanmalı, her 3 saatte bir dinlemeyi ihmal etmemeli. Bayram sevincimizin yarıda kalmaması için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Bu vesileyle yola çıkacak olan vatandaşlarımız ile şoför esnafımızı daha hassas ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor, trafik kazalarının yaşanmadığı bir bayram diliyorum” şeklinde belirtti.