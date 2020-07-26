TŞOF Başkanı Apaydın’dan Kurban Bayramı açıklaması

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla alınması gereken tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Son 5 yıldaki Kurban Bayramı tatillerinde yaşanan trafik kazalarının tahmin edilemeyecek boyutta olduğunu ve Kurban Bayramı’nın bu yıl trafik kazalarının ve sıcakların yoğun olduğu temmuz ayında gerçekleştiğine işaret eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “2015-2019 yılları arasında Kurban Bayramı tatillerini kapsayan 36 günlük dönemde yaşanan trafik kazalarında açıların boyutları çok büyük. Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nda sevincimizin kursağımızda kalmaması için sürücüler yollardaki bayram yoğunluğuna karşı dikkatli davranmalı. Sürücüler hem kendi can güvenliği için hem de sevdiklerinin can güvenliği için trafik kurallarına ve hız limitine harfiyen uymalı. Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek, bakımlarını muhakkak yaptırmalı. Vatandaşların aldığı tedbirlerin yanında emniyet ekipleri de gerekli tedbirleri alarak denetimlerini sıklaştırmalı” ifadelerini kullandı.

“Sıcak havalarda asfalt erimelerine karşı dikkat”

Kurban Bayramı’nda yola çıkacak olan vatandaşlara uyarılarda bulunan Apaydın, “Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’ndaki pandemi kısıtlamaları dolayısıyla memleketlerine gidemeyen vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bu bayram sevdiklerini görmek ve hasret gidermek için yollara düşecek. Bayramda memleketlerine ve seyahate giden vatandaşlar dolayısıyla özellikle şehirlerarası karayollarında büyük bir yoğunluk yaşanması bekleniyor. Özellikle bayramın ilk ve son günlerinde gidiş ve dönüşlerde oluşacak yoğunluk göz önünde bulundurulmalı. Havaların sıcak gitmesi ve bayram telaşı ile birlikte trafikte dikkatler çok çabuk dağılabiliyor. Vatandaşlarımız güneşin dik açıyla geldiği saatlerde uzun yola çıkmamaya özen göstermeli. Sıcaklarda asfalt erimelerine karşı dikkat edilmeli, yol yapım çalışmaları göz önünde bulundurulmalı ve sık sık mola verilerek dinlenilmelidir” dedi.

“Araç bakımı yaptırılmadan trafiğe çıkılmamalı”

Bu bayram olası trafik kazalarını en aza indirmek için tüm sürücülerin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Apaydın, “Her bayram sevdiklerimize kavuşma umuduyla yola çıkıp duyduğumuz trafik kazası haberleri sebebiyle mutluluğumuzu tam yaşamıyoruz. Bayram sevincimizin kursağımızda kalmaması için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Trafik kazalarının yaşanmasının birinci ve en önemli nedeni aracın hızını trafiğe göre ayarlayamamaktan kaynaklanıyor. Sevdiklerimize bir saat erken kavuşmak için hız yapacağız derken canımızdan olmayalım. Karşıdaki araç zaten dikkatli geliyordur diyerek sorumluluğu başkasına devretmeyelim. Hatalı sollamalardan kesinlikle kaçınalım. Direksiyon başında telefon kullanmayalım ve emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Küçük gibi görünen detayların hayat kurtaracağını unutmayalım” ifadelerini kullandı.