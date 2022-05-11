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TŞOF Başkanı Apaydın: “Şoförlerle ilgili projemizin final toplantısı 12 Mayıs’ta”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Karayolu taşımacılığı sektöründe istihdam edilen şoförlerimize eğitim ve sınavlarında mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla başlattığımız 2 yıldır devam eden projemizi tamamlıyoruz” dedi.

Genel 11.05.2022, 10:34
TŞOF Başkanı Apaydın: “Şoförlerle ilgili projemizin final toplantısı 12 Mayıs’ta”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Karayolu taşımacılığı sektöründe istihdam edilen şoförlerimize eğitim ve sınavlarında mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla başlattığımız 2 yıldır devam eden projemizi tamamlıyoruz” dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, TŞOF ile Ulusal Ajans arasında 1 Aralık 2019’dan itibaren ortaklaşa yürütülen Ticari Araç Sürücülerinin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması projesinde sona gelindiğini duyurdu. 31 Mayıs Salı günü projenin son bulacağını ifade eden Fevzi Apaydın, final programının 12 Mayıs Perşembe günü yapılacağını açıkladı.

“2 yılda şoförlerimizle ilgili birçok gelişme kaydettik”

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın proje ile ilgili bilgiler vererek, “Karayolu taşımacılığı sektöründe istihdam edilen şoförlerimize eğitim ve sınavlarında mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla başlattığımız 2 yıldır devam eden projemizi tamamlıyoruz. Bu projemize ortak olan MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Tüm Eğitim Dernekleri Federasyonu (TÜMEDEF), İtalya, İspanya, Almanya’dan kurumlar ile iştirakçi SUPSI ile birlikte önemli gelişmeler kaydettik. Ortak ülkelerdeki yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin mevzuat, mesleki standartları ve yeterlilikleri, eğitim, sınav belgelendirmeleri, istihdam durumları gibi konularda geniş bir araştırma raporu hazırlandı. Yine bu 2 yıllık süreçte mesleki yeterlilik tablosu ve eğitim modülleri belirlenerek, materyaller oluşturuldu. Bu projemizin final konferansı 12 Mayıs Perşembe günü federasyonumuzda gerçekleşecek. Bu toplantıya proje ortaklarımız da katılım sağlayarak konuşmalarını gerçekleştirecek ve eğitimler hakkında bilgiler verilerek sunumlar gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verdi.

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