TŞOF Başkanı Apaydın okul servisi ve toplu taşıma şoförlerinin sorunlarını dile getirdi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Covid-19 pandemisinde toplu taşımada getirilen 3’te 1’lik yolcu kapasitesi sınırı ile esnaf ile vatandaşın karşı karşıya geldiğini belirtti.

Eylül ayından itibaren vakaların hızla artmasıyla beraber salgınla mücadele için alınan tedbirlerin de kaçınılmaz olduğunu ifade eden Apaydın, “Okul servis araçları hacizle karşı karşıya kalabilir. Şehir içi toplu taşıma araçları zararına hizmet veriyor. Kamyon ve kamyonetçi esnafının işleri durdu. Taşımacı esnafına acilen destek verilmesi gerekiyor. Okullar kısmen açılmıştı, yeniden tamamen kapandı. Açılan sınıflarda bile birçok veli, çocuklarını servise vermeyip kendileri okula götürmeyi tercih etti. Şu anda da okul servisi esnafının işi tamamen durdu. İlkbahar aylarında alınan kredilerin ödemeleri geldi. Kredisini ödeyemeyen esnafın araçlarına haciz gelmeye başladı. Okul servislerine bir destek verilmezse okullar yeniden açıldığında veliler, çocuğunu okula gönderecek servis aracı bulamayabilirler. Çünkü araçların yarıdan fazlası okul yollarında değil, yediemin otoparklarında olabilir” dedi.

“Toplu taşımada esnafla vatandaş karşı karşıya getirildi”

Şehir içi toplu taşıma araçlarında alınan önlemlerin esnafla vatandaşı karşı karşıya getirdiğinin altını çizen Apaydın, “Salgının ilk döneminde taşımacı esnafımıza kapasitenin yüzde 50’sini geçmeyecek ve ayakta yolcu almayacak şekilde çalışma izni verildi. Bu dönemde giderler arttı, gelirler azaldı ve esnafımız zararına hizmet etmeye başladı. Bugün de insanlar iş yerine gitmek için mecbur kalıp araçlara binmeye çalışıyor, esnafımız zorunlu olarak almak istemiyor ve böyle olunca da esnafımız vatandaşla karşı karşıya kalıyor. Hem zararına iş yapıp hem de vatandaşlarla sorun yaşıyorlar. 3’te 1 kapasite ile çalışacaksak ya ÖTV’siz yakıt alma imkânı verilmeli ya taşıma ücretleri artırılmalı ya da doğrudan nakit yardımı yapılmalı” değerlendirmesini yaptı.

Toplu taşımaların ÖTV’siz akaryakıt alabilmesini öneren Apaydın, “Diğer tüm esnaf ve sanatkârlar gibi taşımacı esnafı da yolun sonuna geldi. Bu krizden çıkabilmek için şoför ve nakliyeci esnafı için özel bir paket açıklanmalı. En önemlisi vergi ve prim borç yapılandırma ödemeleri faizsiz en erken 2021 yılı Aralık ayı sonuna kadar uzatılmalı. Diğer taraftan servis aracı işletenler başta olmak üzere işleri tamamen duran esnafımıza okullar tamamen açılıncaya kadar doğrudan karşılıksız nakdi yardımı yapılmalı ve ÖTV’siz akaryakıt sağlanmalı” dedi.