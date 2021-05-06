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TSK’ya PMKİ Tim araçlarının teslimi sürüyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığına mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) güvenli şekilde müdahaleyi sağlayan

Genel 06.05.2021, 17:36
TSK’ya PMKİ Tim araçlarının teslimi sürüyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığına mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) güvenli şekilde müdahaleyi sağlayan

10 adet Patlayıcı Madde Keşif İmha (PMKİ) Tim aracı teslim edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Patlayıcı Madde Keşif İmha (PMKİ) Timlerinin mayın ve EYP’lere müdahale yeteneği artırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda tedarik edilen 10 adet PMKİ Tim Aracı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine sevk edildi. Artık PMKİ Timleri ile görev ekipmanları özel olarak tasarlanmış bu araçlarda taşınacak. Araçta bulunan robotik kol sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri personeli araçtan inmeden güvenli şekilde mayın ve EYP’lere müdahale edebilecek.
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