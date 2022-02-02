banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19’a yakalandı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19’a yakalandı
Resmi Gazete'de bugün (2 Şubat 2022) neler var?
Resmi Gazete'de bugün (2 Şubat 2022) neler var?
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

"TSK’nın yakın zamanda yapmış olduğu en büyük harekat"

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı yapılan "Kış Kartalı Hava Harekatı"nı değerlendirdi.

Genel 02.02.2022, 12:37
"TSK’nın yakın zamanda yapmış olduğu en büyük harekat"

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı yapılan "Kış Kartalı Hava Harekatı"nı değerlendirdi.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Ağar, yapılan harekatın büyük etki yaptığını söyledi.

Yapılan harekatın diğer yapılan mutat çalışmalardan farklı olduğunu belirten Ağar, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yakın zamanda yapmış olduğu en büyük harekat. PKK kaynaklarına baktığımız zaman, onların ağlaşmalarına, ciyaklamalarına, şikayetlerine, hakaretlerine, iftiralarına baktığımız zaman ortaya konulan etki de çok büyük. Sürekli manipüle etmeye çalışıyorlar, bu açıdan bakıldığı zaman açıkçası gerek kamplarının, sözde karargahlarının, gerek depolarının, tünellerinin vurulmuş olması son derece anlamlı, büyük bir zarar gördükleri anlaşılıyor. Bir harekat diğer yapılan mutat çalışmalardan farklıdır, bir karargah çalışmasını gerektirir ve karargah çalışmasına bağlı olarak kendine özgü zamanca planlamaları vardır. Bu planlamalar çerçevesinde gerçekleştiğini değerlendiriyorum. En uygun zaman mutlaka kollanmıştır" dedi.

Bu harekatın temel özelliklerinden bir tanesinin de Suriye hava sahasındaki hassasiyetler meselesi olduğunu vurgulayan Ağar, "Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Suriye’deki hava sahası Ruslar ve Amerikalılar tarafından kontrol ediliyor. Suriye’ye yapılan her hava harekatında her zaman hassasiyetler ve konjektürel meseleler vardır. Bu anlamda da son derece önemli olduğunu düşünüyorum ve bu harekatın küresel jeopolitikteki Türkiye’nin değerinin anlaşılmasından, tekrar görülmesinden sonra gelmesi de bu anlamda bir değer taşıyor" diye konuştu.

"Ses çok farklı yerden geldi"

Küresel jeopolitiğin Türkiye’nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu Ukrayna kriziyle birlikte kendisini bir kez daha gösterdiğini aktaran Ağar, "Sesin çok farklı bir yerden Irak’taki en güçlü Haşdi Şabi örgütlerinden Asaib Ahl El-Hak lideri Kays el-Gazali’den gelmesi de onun tarafından harekat sonrası Türkiye’nin tehdit edilmesi bir anlam taşıyor. O da kendisiyle ilgili bir okuma yapmış. Küresel jeopolitik Türkiye’nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu Ukrayna kriziyle birlikte kendisini bir kez daha gösterdi. Bu değerin tekrar görülmesiyle birlikte Milli Savunma Bakanlı Hulusi Akar bir cümle kurdu: ‘Müttefiklerimizin artık PKK’ya sağladıkları desteği kesmeyi, onu himaye etmelerini bırakmalarını bekliyoruz.’ Böyle bir temel fotoğrafta böyle bir etkinin de ortaya çıkması da bununla ilgili olabileceğini akıllara getiriyor" ifadelerine yer verdi.

"Bir diğer tarafıyla bir gerçek gözüktü" diyen Ağar, şunları kaydetti:

"PKK, Amerika Birleşik Devletleri’nin ve diğer ülkelerin kendisini kullanmaları karşılığında Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeleri kullanabilen bir örgüt. Kendi menfaatleri doğrultusunda küresel ülkeleri bile manipüle edebiliyor. Bu anlamda Haseke cezaevinde yaşanan olaylar da bir ibret. PKK’nın ’DEAŞ’ı hapishanede tutuyorum, onlarla mücadele ediyorum’ yalanlarıyla bir varlık üretmeye, bir etki üretmeye çalıştığı da bir kez daha kendisini gösterdi. Bu anlamda yapılan harekat, Batı’nın gözünün açılmasıyla ilgili temel bir fotoğrafın devamı olarak kendisini göstermiştir."

Türkiye’den meydan okuma

Harekatta büyük oranda milli mühimmatların kullanıldığını ifade eden Ağar, "Bu bir meydan okuma. Türkiye, ’Daha önce sizin mühimmatlarınızı kullanıyorduk, istediğimiz gibi vuramıyorduk. Ama şimdi kendi mühimmatlarımızı kullanıyoruz ve 12’den vuruyoruz’ Bu anlamda da son derece önemli bir mesajın olduğunu görüyorum" dedi.

Bu harekatların devam etmesi gerektiğini anlatan Ağar, şu ifadelere yer verdi:

"Çünkü Türkiye, vatanına, askerine kurşuna sıkan bölücü terör örgütüyle yapmış olduğumuz bir mücadele, kim himaye ederse etsin, mücadele edeceğiz. Bu terör örgütüyle dost olan düşmanımızdır, düşman olan dostumuzdur temel basit mantık içerisinde. Ama burada aldatıcı görüntülere de kanmıyoruz, kanmayacağız. Mücadelemizi hem doğrusal hem asimetrik alanlarda bütün engelleri aşarak devam etmek zorundayız. Çünkü yakın, orta ve uzun gelecekte Türkiye’yi tehdit eden bir terör varlığıyla karşı karşıyayız. Bunun dost ve müttefikler dahil olmak üzere bir takım küresel ülkeler tarafından da kullanıldığının, manipüle edildiğinin bilincinde mücadelemizi tüm eksenlerde ve katmanlarda devam ettiriyoruz ve devam ettirmek zorundayız."

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11