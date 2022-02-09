TSK’nın Libya’da eğitim verdiği öğrenciler mezun oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da verdiği askeri eğitimleri tamamlayan askeri öğrenciler mezun oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da eğitim verdiği askeri öğrenciler, Temel Muharebe Eğitimi’ni tamamlayarak mezun oldu. Ülkenin başkenti Trablus’ta bulunan Ömer Muhtar Müşterek Kara Eğitim Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, Libya Başbakanı Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad, Ömer Muhtar Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Şenuk ve çok sayıda üst düzey askeri yetkili katıldı. Şenuk, askeri tatbikat gösterisinin de gerçekleştirildiği törende gerçekleştirdiği konuşmasında, Türkiye’nin Libya’daki askeri rolünü överek, “Libya’daki Türk Destek Misyonu ile gerçekleştirilen ortak planının ardından ulaşılan eğitim seviyesini takdir ediyoruz. Türk misyonunun, eğitimdeki rolü büyük ” dedi.