TSKGV Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Koordinasyon Toplantısı’nda milli savunma sanayii vurgusu

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Koordinasyon Toplantısı, bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin katılımıyla vakıf genel merkezinde yapıldı.

TSKGV Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Koordinasyon Toplantısı, vakıf genel merkezinde vakfa bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Demir, savunma sanayiinin millet nezdinde bir gurur vesilesi olmaya başladığını, bu çalışmalarda amiral gemisini ise vakıf şirketlerinin teşkil ettiğini vurguladı. Vakfın Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek ve modern teçhizat ve ekipmanlarla donatmak amacında olduğunu belirten Demir, “Halkımızın da gittikçe artan oranda vakfa büyük bir teveccühü var. Bu da yine hem savunma sanayiinin gelişmesi ile ilgili kamuoyu algısının artması hem de ülkemizin içinde bulunduğu mücadeleler ile ilgili halkımızın desteğini gösteren önemli bir unsur” şeklinde konuştu.

Demir, şunları kaydetti:

"Vakıf yönetimi ile yakın işbirliği içinde olmak önemli ve bu toplantı da aslında bunu sağlamak amaçlı bir faaliyet. Zaman zaman vakfı ziyaret edip vakıf yönetim kurulunun şirketlerimizde toplantılarını yapıyoruz. Bu da koordinasyonumuzu derinleştiren bir unsur oluyor.”

TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade’nin vakfın faaliyetlerine ilişkin sunum yaptığı toplantıda, bağlı ortaklık ve şirketlerin önümüzdeki döneme ilişkin yapacağı çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.