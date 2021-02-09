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TSK’dan Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda yardımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde bulunan Nustel mahallesindeki çocuklara gıda yardımı yapıldığını açıkladı.
Genel 09.02.2021, 13:09
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde bulunan Nustel mahallesindeki çocuklara gıda yardımı yapıldığını açıkladı.
MSB gıda yardımı ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:“Güvenli, huzurlu ve terörden arınmış Suriye’nin teminatı olan çocuklara yardıma devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesi Nustel meskûn mahallindeki çocuklara gıda yardımı yapıldı.”