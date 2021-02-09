TSK’dan Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda yardımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde bulunan Nustel mahallesindeki çocuklara gıda yardımı yapıldığını açıkladı.

MSB gıda yardımı ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

“Güvenli, huzurlu ve terörden arınmış Suriye’nin teminatı olan çocuklara yardıma devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesi Nustel meskûn mahallindeki çocuklara gıda yardımı yapıldı.”