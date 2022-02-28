Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ekonomimiz 2021’de yüzde 11 büyüme oranı ile son 10 yıldaki en yüksek büyüme seviyesine ulaştı”
TSK: “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısı’na katılmıştır”
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, video konferans yöntemi ile NATO Askeri Komite Toplantısı’na katıldı.
Genel 28.02.2022, 20:39
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, video konferans yöntemi ile NATO Askeri Komite Toplantısı’na katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, üye ülkelerin katılımıyla icra edilen NATO Askeri Komite Toplantısı’na video konferans yöntemi ile katılmıştır. Toplantıda güncel güvenlik konuları hakkında görüşmelerde bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.