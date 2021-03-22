TSE tanker muayene merkezi faaliyete geçti

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Samsun’da kurulan tanker muayene ve kontrol merkezi faaliyetine başladı.

TSE tehlikeli madde ve kombine taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan araçların, muayene ve kontrol faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, hizmetin yerinden sunulması ilkesi doğrultusunda, Samsun muayene merkezi kurulum faaliyetleri tamamlandı. TSE uzmanlarınca merkezde muayene faaliyetlerine başlandı.

Çözüm ortağı modeli ile bir firma tarafından kurulan muayene ve kontrol merkezi bugün (22 Mart Pazartesi), TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı nezaretinde, TSE uzmanları tarafından, tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında ilk tanker muayenesini gerçekleştirdi.

"Karadeniz ve Doğu Anadolu’da faaliyet gösteren lojistik firmalarına da hizmet sunacak”

TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı yaptığı açıklamada, “Kurulan muayene/kontrol merkezinin sadece tehlikeli madde taşımacılığı muayene/kontrol faaliyetlerini yürütecek bir merkezden öte, TSE araç kontrol hizmetlerinin sunumunu da kapsayacak bir kompleks olacak. Kurulan merkezde araç tadilat projeleri (AİTM) faaliyetleri kapsamında proje onayları ile birlikte fiziki araç kontrolleri, tadilatı gerçekleşen araçların fiziki araç kontrolleri, ambulans ve acil sağlık araçları araç kontrolleri, tehlikeli madde taşımacılığı kapsamın da (akaryakıt, kimyasal tankerleri vb), ADR/taşıt uygunluk belgesi muayeneleri, basınçsız tankların muayeneleri, akaryakıt tankları, basınçsız tankların muayeneleri, kimyasal tankları, basınçsız tankların muayene ve kontrolleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda komplekste 3 TSE uzmanı tam zamanlı olarak görev yapacak. Özellikle akaryakıt dağıtım sektöründe dolum tesisleri ile önemli bir lojistik merkezi olan, ilimizdeki lojistik hizmeti sunan kurum ve kuruluşların daha önce bu hizmetleri ülkemizdeki farklı illerdeki muayene merkezlerinden aldığı düşünüldüğünde bu kompleksin ilimiz açısından önemli bir eksikliği giderecektir. Bu anlamda dağıtım amaçlı ilimizdeki depolardan ikmal yapan tüm Karadeniz ve Doğu Anadolu’da faaliyet gösteren lojistik firmalarına da hizmet sunacaktır” dedi.