TSE Başkanı Şahin: (okul alışverişlerinde) “Güvenlik şartlarına, performans ve kalite kriterlerine uygunluğunu belgeleyen TSE markasına dikkat edilmelidir”

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, okul alışverişi yapacak velilere ambalajlı ürün kullanımı çağrısı yaptı. Alışveriş sırasında satın alınacak ürünün ambalajlı olmasına, üretici firmanın adı ve iletişim bilgilerinin yer alması gerektiğini belirten Şahin, “Bir ürünün ilgili standarda uygun olarak üretilip üretilmediği, dolayısıyla sağlığa zararlı maddeler içerip içermediği, ancak yetkin laboratuvar ortamlarında yapılan testlerle anlaşılabilir. Yapılan testler sonucunda ürünün standartlara uygun ise üzerinde taşıdığı işaret ve markalarla tescillenir. Dolayısıyla ürünün geçtiği testler ve sahip olduğu belgeler alıcı için kriter olmalıdır” dedi.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasına sayılı günler kala okul alışverişi sırasında “standarda uygun üretim” konusuna dikkat çekti. Üreticisi bilinmeyen ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini söyleyen Şahin, satın alınacak ürünün ambalajlı ve üzerinde etiketinin olması, etikette üretici firmanın adı ile iletişim bilgilerinin bulunması gerektiğini belirtti.

Sağlıklı ürün tercih edilmeli

Velilerin okul alışverişlerinde CE işaretine dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Şahin, “CE işareti, ürünün Avrupa Birliği Standartlarına uygun olarak üretim yapıldığını gösteren ve Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımını sağlayabilmek adına ürünlerde bulunması zorunlu olan işarettir. Bu işaret üzerine iliştirildiği ürünün; insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından sağlıklı ve güvenilir olduğunu gösterir. CE işaretiyle birlikte ürünlerin öngörülen güvenlik şartlarına, performans ve kalite kriterlerine uygunluğunu da belgeleyen TSE markasına dikkat edilmelidir” ifadelerine yer verdi.

Kurşun kalem ve boya kalemlerinde; kurşun, kadmiyum, arsenik, krom gibi toksik ağır metallerin analizlerinin yapılmış olması gerektiğini belirten Şahin, “Bir ürünün ilgili standarda uygun olarak üretilip üretilmediği, dolayısıyla sağlığa zararlı maddeler içerip içermediği, ancak yetkin laboratuvar ortamlarında yapılan testlerle anlaşılabilir. Yapılan testler sonucunda ürünün standartlara uygun olduğu ise üzerinde taşıdığı işaret ve markalarla tescillenir. Dolayısıyla ürünün geçtiği testler ve sahip olduğu belgeler alıcı için kriter olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Ürünlerin üzerinde sağlığa zararlı olmadığını belirtir ibareler aranması gerektiğini dikkat çeken Şahin, “Tüketiciler için standartlara uygun ve kaliteli üretimin simgesi olan TSE Markası, üreticilerimiz için ucuz ve düşük kaliteli ürünler ile ‘merdiven altı’ üretimlere karşı rekabet gücünü artıran, halka güvenli ürün sunma imkanı veren bir unsurdur. Maalesef kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren firmaların birçoğunun bu standartlara uygun ürün üretmekle ilgili bir kaygı taşımadığı görülmektedir. Eğitim ve öğretim malzemeleriyle ilgili standartlar gönüllülük esasına dayalı olduğundan, firmalar ürünlerini belgelendirme konusunda çok istekli davranmamaktadır. Tüketicilerimizin standartlara uygun ve kaliteli ürün satın alma konusunda gösterecekleri hassasiyet, üretici firmaların bu doğrultuda hareket etmesini sağlayacak zorlayıcı bir unsur olacaktır” diye konuştu.