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Trump’tan polis tarafından öldürülen Floyd’a yönelik açıklama: "Çok üzücü bir olay"

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, MİNNEAPOLİS KENTİNDE POLİS ŞİDDETİYLE HAYATINI KAYBEDEN GEORGE FLOYD ADLI SİYAHİ VATANDAŞ İLE İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "BU ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY" DEDİ. ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI NANCY PELOSİ İSE, "GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ BİR SUÇTUR" İFADELERİNİ KULLANDI.

Trump’tan polis tarafından öldürülen Floyd’a yönelik açıklama: "Çok üzücü bir olay"

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, MİNNEAPOLİS KENTİNDE POLİS ŞİDDETİYLE HAYATINI KAYBEDEN GEORGE FLOYD ADLI SİYAHİ VATANDAŞ İLE İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "BU ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY" DEDİ. ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI NANCY PELOSİ İSE, "GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ BİR SUÇTUR" İFADELERİNİ KULLANDI.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:30
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Trump’tan polis tarafından öldürülen Floyd’a yönelik açıklama: "Çok üzücü bir olay"

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis kentinde polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd adlı siyahi vatandaş ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çok üzücü bir olay" dedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise, "George Floyd’un ölümü bir suçtur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot gönderilmesi kapsamında Florida’da bulunan Kennedy Uzay Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD’de George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesine yönelik soru üzerine Trump, "Bu çok üzücü bir olay. Kapsamlı bir rapor alacağım. Olanlar çok üzücü" şeklinde konuştu.

Soruşturmanın hızlandırılması talebi

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Talebim üzerine FBI ve Adalet Bakanlığı, George Floyd’un Minnesota’daki üzücü ve trajik ölümüne ilişkin soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın hızlandırılmasını talep ettim" ifadelerini kullandı. Trump, "George’un ailesi ve arkadaşlarının acısını paylaşıyorum. Adalet yerini bulacak" dedi.

Pelosi: "George Floyd’un ölümü bir suçtur"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise ABD Kongresinde gazetecilere yaptığı açıklamada, polis tarafından öldürülen George Floyd’un ölümünün suç olduğunu ifade etti. Pelosi, söz konusu olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu bir trajedi, bu bir suç. Kalbinizi parçalayan bir olay. Çok üzücü. Bunun karşılığında adalet olmalı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından elleri kelepçelenip yere yatırılan 46 yaşındaki George Floyd adlı siyahi vatandaş, nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti. ABD polisinin gözaltına almak istediği sırada öldürdüğü "Nefes alamıyorum" diyen silahsız vatandaşın son görüntüleri sosyal medyada hızla yayılınca binlerce kişi sokaklara dökülerek polis şiddetine tepki gösterdi. Ülkede tepki çeken olayın ardından 4 polisin görevlerinden uzaklaştırıldığı duyurulurken, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) katılımıyla inceleme başlatıldığı bildirilmişti.

George Floyd’un bir iş yeri sahibinin sahtecilik şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istendiği, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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