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Trump, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, EŞİ MELANİA TRUMP'IN DOĞUM GÜNÜNÜ SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN KUTLADI.

Trump, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, EŞİ MELANİA TRUMP'IN DOĞUM GÜNÜNÜ SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN KUTLADI.

26 Nisan 2020 Pazar 22:20
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Trump, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump’ın doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı.

Sosyal medyayı etkin kullanması ile bilinen ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinde eşi Melania Trump’ın doğum gününü kutladı. Slovenya doğumlu First Lady Trump, bugün 50. doğum gününü kutluyor. Trump, geçen yılların aksine bu yıl fotoğraf kullanmadan sosyal medya hesabından ”First Lady’miz Melania’nın doğum günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, 2005 yılında Slovenya doğumlu model Melania Knauss ile evlenirken, çiftin 14 yaşında Barron adında bir oğulları var.

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