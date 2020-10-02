Trump danışmanı Hicks’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından Hope Hicks’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını doğrulayarak, kendisi ve eşi Melania Trump’ın da test yaptırdığını, sonuçları beklediklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın danışmanlarından olan ve Trump’ın son zamanlardaki seyahatlerine de katılan Hope Hicks’in, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığı belirtildi. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, danışmanı Hicks’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek Hicks’in "kısa bir mola bile almadan çok fazla çalıştığını" söyleyen Trump, danışmanının Kovid-19’a yakalanmasını "korkunç" olarak niteledi. Trump, mesajında, "Ben ve eşim, test sonuçlarımız için bekliyoruz. Aynı zamanda karantina sürecimize de başlayacağız" ifadelerine yer verdi.