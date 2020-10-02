banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Trabzonspor Djaniny Tavares ile anlaştı
Trabzonspor Djaniny Tavares ile anlaştı
Nadir Çiftçi Samsunspor’da!
Nadir Çiftçi Samsunspor’da!
Barcelona 10 kişiyle 3 gol attı
Barcelona 10 kişiyle 3 gol attı
Valentin Rosier Beşiktaş için İstanbul’da
Valentin Rosier Beşiktaş için İstanbul’da

Trump danışmanı Hicks’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından Hope Hicks’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını doğrulayarak, kendisi ve eşi Melania Trump’ın da test yaptırdığını, sonuçları beklediklerini duyurdu.

Genel 02.10.2020, 07:10
1
Trump danışmanı Hicks’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından Hope Hicks’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını doğrulayarak, kendisi ve eşi Melania Trump’ın da test yaptırdığını, sonuçları beklediklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın danışmanlarından olan ve Trump’ın son zamanlardaki seyahatlerine de katılan Hope Hicks’in, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığı belirtildi. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, danışmanı Hicks’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek Hicks’in "kısa bir mola bile almadan çok fazla çalıştığını" söyleyen Trump, danışmanının Kovid-19’a yakalanmasını "korkunç" olarak niteledi. Trump, mesajında, "Ben ve eşim, test sonuçlarımız için bekliyoruz. Aynı zamanda karantina sürecimize de başlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
19°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Ekim 2020
İmsak 05:30
Güneş 06:55
Öğle 12:58
İkindi 16:15
Akşam 18:52
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Levante 3 3
14. Osasuna 3 3
15. Athletic Bilbao 3 3
16. Huesca 4 3
17. Elche 2 3
18. Real Valladolid 4 2
19. Eibar 4 1
20. Deportivo Alaves 4 1