TRT sunucusu Bülend Özveren son yolculuğuna uğurlandı

TRT’de uzun yıllar çalışan ve 1975-2012’de Eurovision Şarkı Yarışması’nın Türkçe sunuculuğunu üstlenen, "Ben Bilirim", "Banko" ve "Joker" adlı yarışma programları ile hafızalara kazınan Bülend Özveren, Başakşehir Saadet Çarmıklı Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Böbrek yetmezliği nedeniyle 12 Eylül’den beri tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden usta sunucu Bülend Özveren için bugün Başakşehir Saadet Çarmıklı Camii’nde tören düzenlendi. Törene sanat ve sinema camiasından çok sayıda isim katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazını ardından Bülend Özveren’in naaşı Bahçeşehir Hoşdere Mezarlığına defnedildi.

“Hem meslekte hem de özel yaşantısında örnek birisiydi”

Cenaze törenine katılan eski haber spikeri Orhan Ertanhan, “TRT’nin başı sağ olsun benim meslek büyüğümdü kendisi Türkiye’de televizyonculuğun duayenlerinden birisiydi kendisi. Hem mesleki olarak hem de özel yaşantısında örnek bir insandı. Bizim hepimize katkıları olmuştur canlı dinamik tarzı ile çığır açmış bir abimizdi umuyorum ki ışıklar içerisinde uyur ve mirasını genç kuşaklardan sahip çıkanlar olur. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

“Türk yayıncılığı açısından çok büyük bir kayıptır”

Cenaze törenine katılan Zafer Nuri Eraslan ise, “Ben 4 yıldır İstanbul Radyosu’nun 7 yılda televizyonun müdürlüğünü yaptım, böyle bir arkadaş ile tanışmaktan çok memnundum. Kendisi gerek yaptığı gerek ise sunduğu programlar ile iz bırakan bir sunucuydu. Kamuoyunu onu sunumları ile tanıyor kendisi her zaman örnek olmuş ve olacaktır. Türk yayıncılığı açısından çok büyük bir kayıptır, kendisinin Türk ve Batı Müziğine çok büyük katkıları da olmuştur” diye konuştu.