TRT'nin yeni yönetim kurulu üyesi olan Hilal Kaplan kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun yönetim yapısında değişikliğe gidildi ve görevlere yeni atamalar yapıldı.

Bu kapsamda Mehmet Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü, Ahmet Albayrak da TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da 7'den 9'a çıkarıldı.

TRT'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:



Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin, Veysel Kurt.

HİLAL KAPLAN ÖĞÜT KİMDİR?

15 Ağustos 1982'de İstanbul'da doğan Hilal Kaplan, İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu.

Ardından 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisansına başladı.





Rojbaş, parev, şalom, merhaba, selamün aleyküm, Henüz özgür olmadık, Türkiye'nin 'Ölmeyen' Babası gibi kitapları bulunan Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evli.

Süheyb Öğüt

Çocukları: Yusuf Derda Öğüt, Tayyip Seha Öğüt.



Bazı haber kanallarında yorumculuk yapan Kaplan bir gazetede de köşe yazarlığı yapmaktadır.

GÜNDEME GELDİĞİ KONULAR

Gazeteciliği sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait bazı konuşma metinlerini bizzat Hilal Kaplan'ın yazdığı iddia edilmiştir.

HİLAL KAPLAN-TRUMP DİYALOĞU

Erdoğan'ın seçimi sonrasında Hilal Kaplan'ın yönelttiği soru ve Trump'ın verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hilal Kaplan Trump'a ''YPG’nin liderini Mazlum Kobani kod adlı bir kişiyi Beyaz Saray’a davet ettiniz. Bugün size verilen bilgilerde görebileceğiniz gibi Türkiye’de 17 tane terörist saldırının sorumlusu kendisi. 116 asker ve sivilin ölümüne sebep olan kişi. Hala Beyaz Saray’a davet etmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusunu yöneltti. Trump, işi şakaya vurarak Kaplan'ın sorusunu yanıtlamadı...

Hilal Kaplan'ın Trump'a İngilizce olarak yönelttiği soru şöyleydi:

-Obama’nın kusurlu dış politikalarını devraldınız. Bu kusurlardan birisi ABD’yi terörist gruplarla ortaklık ettirmekti. PKK ve Suriye’de YPG. Siz bunun ABD-Türkiye ilişkilerine verdiği hasarı düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ancak siz aynı zamanda YPG’nin sözde liderini Beyaz Saray’a davet ettiniz. İsmi Mazlum Kobani. Ve bu kişi Türkiye’de en az 18 terörist saldırıdan sorumlu, bu saldırılar da 184 askerin ve 48 sivilin ölümüne sebep oldu. Bugünkü toplantıdan sonra hala onu Beyaz Saray’a çağırmayı düşünüyor musunuz? Ki böyle bir şey Türkiye toplumu için son derece gücendirici ve kırıcı olur.

ABD Başkanı Donald Trump bu soruya aynen şu yanıtı verdi:

-Onunla (Mazlum Kobani) yakın zamanda iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Onunla birlikte çalışıyoruz. Sizin harika başkanınınız ile de beraber çalışıyoruz. Bir çok olumlu gelişme yaşanıyor. Bu gelişmelerin bir çoğu da tanımlamalar üzerine Kürt örgütler konusunda tanımlaman nedir çünkü Kürtler var, farklı gruplar var, bazıları onları seviyor bazıları sevmiyor. Amam inanıyorum ki kısa zamanda bu konuda çok yol katettik. Neler olacak göreceğiz ama eklemek isterim ki Başkan Erdoğan ve Türkiye ile ilişkilerimiz harika. Harika bir orduya sahip büyük bir ülke. Bizim en fazla askeri ürün sattığımız ülkelerden biri ki bu ürünleri biz ürettik. ABD dünyanın açık ara en iyi üreticisi. Türkiye bunu uzun zaman önce anladı. Bence bu konularda çok yol katedildi. Teşekkür ederim.

-Şimdi başkana bir soru sorabilirsin. Sorduğun soruyla gazeteci olduğuna ve Türk hükümeti için çalışmadığına emin misin?

Hilal Kaplan : Ben mi? Tamam... Çok isterim.