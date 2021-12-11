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TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, İstanbul Photo Awards sergisini gezdi
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards 2021'de ödül alan eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.
Genel 11.12.2021, 21:40
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde açılan İstanbul Photo Awards 2021 sergisini AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz eşliğinde gezen Sobacı, haber, spor, portre ve günlük yaşam kategorilerinin seçkin fotoğraflarını yakından inceledi.
Serdar Karagöz, Sobacı'ya, İstanbul Photo Awards ve sergide yer alan fotoğraflara ilişkin bilgi verdi.
Karagöz ve Sobacı, serginin ardından ''Stratejik İletişim ve Bilgi Savaşları'' başlıklı panele katıldı.