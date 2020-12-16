Tropik meyvelerin içerisinden uyuşturucu çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda tropikal meyvelerin içerisine gizlenmiş 2,2 kilogram eroin, tekstil eşyasına gizlenmiş 57 kilogram ve valiz içerisine gizlenen 96 kilogram esrar yakalandı.

İlk operasyonda, yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirilen yolcuyu taşıyan uçak İstanbul Havalimanına iniş yaptıktan sonra Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Şüpheli yolcunun valizleri uçaktan indirildiğinde önce bagaj x-ray tarama cihazı ile tarandı. Burada şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine narkotik dedektör köpeklerle arama yapıldı.

Tropik meyvelerden eroin çıktı

Narkotik dedektör köpeklerin de valizlere tepki vermesi sonucu açılarak aranan valizlerin içerisinde tropikal meyvelerin bulunduğu saptandı. Bu meyvelerin dış yüzeyleri kesildiğinde içlerinde bulunan kapsülde gizlenmiş yabancı bir madde olduğu tespit edildi. Bu maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu anlaşıldı. Toplam 67 kapsül içerisine gizlenmiş 2,2 kilogram ağırlığında ve yaklaşık bir milyon lira değerinde eroin ele geçirildi.

Valizerde saklı onlarca kilo esrar tespit edildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise, yapılan risk analizi neticesinde Türkiye’ye uyuşturucu getirdiğinden şüphelenilen şahıs Gümrük Muhafaza ekiplerince takibe alındı. Şahsın valizleri uçaktan tahliye edildikten sonra hem x-ray cihazı hem de narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Yapılan kontrol sonrasında içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen valizler yolcu salonuna gönderildi ve operasyon için şüpheli yolcunun valizlerini teslim alması beklendi. Ancak takip altındaki yolcu, valizleri teslim almadan havalimanını terk etmek istedi. Bunun üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince durdurulan şahsın hem üzeri hem de valizleri arandı. Şahsa ait valizlerin içerisinde tekstil eşyası altına gizlenmiş toplam 57 kilogram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 4 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin kısa süre arayla gerçekleştirdiği üçüncü operasyonda da toplam 96 kilogram esrarı valizlerine gizleyerek Türkiye’ye sokmak isteyen yabancı uyruklu şahıs takibe alındı. Yapılan kontrol neticesinde şahıs, bagajında gizlenmiş yaklaşık 8 milyon lira değerindeki uyuşturucuyu ile yakalanarak gözaltına alındı.

13 milyon değerinde toplam 155 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanında Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üç başarılı operasyon sonucunda yaklaşık 13 milyon 500 bin lira değerinde 155 kilogram ağırlığında uyuşturucu ele geçirilirken bu uyuşturucuyu Türkiye’ye sokmak isteyen yolcular gözaltına alındı.