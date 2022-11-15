Transneft: "Ukrayna, Macaristan’a giden Rus petrol sevkiyatını durdurdu"

Rus petrol şirketi Transneft’in sözcüsü İgor Demin, Ukrayna’nın, Macaristan’a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta Rus petrolünün batılı ülkelere sevkiyatıyla ilgili yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi. Rusya’nın Ukrayna’daki enerji tesislerine gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, Rus petrolünü Macaristan’a taşıyan Druzhba petrol boru hattından petrol akışının durduğu açıklandı. Rus petrol şirketi Transneft’in Sözcüsü İgor Demin yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafından akışın durdurulduğunu belirterek, "Ukrayna tarafından voltaj düşüklüğü gerekçesiyle sevkiyatın durdurulduğu bilgisini aldık" dedi.

Rusya’nın Samara Bölgesi’ndeki petrolü 2 bin 600 kilometre boyunca Ukrayna, Belarus, Almanya, Polonya, Litvanya, Macaristan, Letonya, Slovakya ve Çekya’ya taşıyan Druzhba petrol boru hattından petrol sevkiyatı en son 9 Ağustos’ta durdurulmuştu.