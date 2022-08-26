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Tramvayda pes dedirten olay: Yatarak yolculuk yaptı
İstanbul’da Bağcılar-Kabataş seferini gerçekleştiren tramvayda bir şahıs ayakkabılarını çıkarıp koltuklara yatarak seyahat etti. O şahsın pes dedirten yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Genel 26.08.2022, 09:33
İstanbul’da Bağcılar-Kabataş seferini gerçekleştiren tramvayda bir şahıs ayakkabılarını çıkarıp koltuklara yatarak seyahat etti. O şahsın pes dedirten yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay geçtiğimiz gün Bağcılar- Kabataş seferini yapan tramvayda meydana geldi. Bir şahıs bindiği tramvayda ev rahatlığını arayınca çareyi ayakkabılarını çıkarıp koltuklara uzanıp uyumakta buldu. Şahsın kimseye aldırmadan yatarak gerçekleştirdiği yolculuğu bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayakkabılarını çıkarıp tramvay koltuklarına uzanarak uyuyan şahsın pes dedirten yolculuğu yer alıyor.
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