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Trakya’nın turizme açık tek mağarası

TRAKYA'NIN TURİZME AÇIK TEK MAĞARASI OLAN DUPNİSA MAĞARASININ ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Genel 01.10.2020, 10:15
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Trakya’nın turizme açık tek mağarası

Trakya’nın turizme açık tek mağarası olan Dupnisa Mağarasının çehresini değiştirecek çalışmalar devam ediyor.

Trakya’nın turizme açık tek mağarası olan Dupnisa Mağarasının çehresini değiştirerek, bölge turizmi, istihdam ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak proje çalışmaları devam ediyor. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dupnisa Mağarasında devam eden projeleri yerinde inceledi.

Dupnisa mağarasının çehresini değiştirecek projeler ile mağaraya ilk defa elektrik getirilirken, mağaraya giden yolun 16 kilometrelik bölümünü beton ve asfalt yol yapılıyor.

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Mağara bölgesinde otopark düzenlemesi yapılıyor. Mağara giriş takı yapılıyor. Bungalov evler ve restoran yaptırılıyor. Çevre düzenlemesi ve aydınlatması yaptırılıyor. Mağaranın içinde eskiyen ve mağaraya zarar veren elektrik hattı yenileniyor. Sarpdere köyünden mağaraya kadar olan yolda 5 kilometrelik bisiklet yolu yaptırılıyor. Üstelik bu projelerin bir kısmı AB hibesi, bir kısmı yap işlet devret modeli ile yaptırılmaktadır. İlimize ve Ülkemize hayırlı olsun” denildi.

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