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Trakya’dan İstanbul’a tüm araç girişleri durduruldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya’dan İstanbul’a gelen tüm araçların girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Genel 24.01.2022, 16:31 24.01.2022, 16:41
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya’dan İstanbul’a gelen tüm araçların girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada, ”Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur” dedi.