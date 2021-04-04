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Trakya’daki çifte vatandaşlar Bulgaristan Seçimleri için sandık başında

Trakya’da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan’daki Genel Seçimler için sandık başında oylarını kullanmaya başladı.

Genel 04.04.2021, 09:31
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Trakya’daki çifte vatandaşlar Bulgaristan Seçimleri için sandık başında

Trakya’da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan’daki Genel Seçimler için sandık başında oylarını kullanmaya başladı.

Bulgaristan’daki Genel Seçimler için Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde yaşayan çifte vatandaşlar içinde okullarda sandık kuruldu. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da çifte vatandaşlar için toplamda 9 sandık kurulurken, oy kullanacak çifte vatandaşlar korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Sabahın erken saatlerinde Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa İlkokuluna gelen çifte vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı.

Oylarını sandıklara attıktan sonra okullardan ayrılan çifte vatandaşlar, “Oylarımızı kullandık çok şükür. Bulgaristan’a hayırlı uğurlu olsun. Artık kısmet diyelim. Bulgaristan için hayırlı olur inşallah” dediler.
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