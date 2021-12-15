Trakya'da son yağışlar nehirlerin su debisini artırdı

EDİRNE (AA) - Bölgede son dönemde etkili olan yağışlarla, kentin önemli su havzalarından Meriç Nehri'nde su seviyesinde önemli artış meydana geldi. Yaz aylarında bazı bölgeleri kuruma noktasına gelen nehir, sağanaklarla mevsim normalleri seviyesinde akmaya başladı.

Nehrin, 1 Aralık'ta yapılan ölçümde 88 metreküp/saniye olan debisinin son ölçümde 5 kattan fazla artarak 497 metreküp/saniyeye çıktığı belirlendi. Su seviyesinin artmasıyla, kurak dönemde nehir yatağında oluşan kum adacıkları da gözden kayboldu.

Tunca Nehri debisi ise aralık başından bu yana 4 metreküp/saniye artışla saniyede 10 metreküpe ulaştı.