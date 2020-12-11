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Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir çiftçi devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.
Genel 11.12.2020, 09:26
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir çiftçi devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.
Terziler Köyü’nün sevilen isimlerinden 51 yaşındaki çiftçi Mikail Tekin, Kocapınar Mevkisi’nde kendisini bekleyen babasını almaya giderken devrilen traktörünün altında kaldı. Tekin, hayatını kaybederken yakınları gözyaşlarını tutamadı.İlçenin ve Terziler Mahallesi’nin sevilen ismi Mikail Tekin’in ölümü herkesi yasa boğdu.
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