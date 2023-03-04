Trafolar, kahramanlar için konuştu

Trafolar bu kez afet bölgesinde özveriyle çalışanlar için konuştu. Arama kurtarma, itfaiye, madenci, umke ekipleri ve enkaz çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo’nun resmedildiği trafo ‘Kahramanlıklarınız Unutulmayacak’ sloganı ile renklendirildi.

Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depreminin ilk gününden bugüne afet bölgesine entegre olan UEDAŞ, teknik desteğin yanı sıra sosyal sorumlulukla da desteğini sürdürüyor. Kendi bünyesinde kurduğu arama kurtarma takımıyla da Hatay’daki enkaz çalışmalarına katılan UEDAŞ, tüm ülkenin seferber olduğu afet mücadelesinde ’Trafolar Konuşuyor’ projesi ile bölgede çalışanlara minnetini duyurdu.

2013 yılında hayata geçen Trafolar Konuşuyor projesi bugüne kadar kadına şiddetten kan bağışına, madde bağımlılığından emniyet kemerine kadar birçok toplumsal konuyu ele alarak farkındalık çağrısında bulundu.

Yapılan çalışmayı gören vatandaşlar ise, "Çok büyük bir afet yaşadık. Oraya gidenlerden Allah razı olsun. Buraya da böyle resmetmeleri çok güzel olmuş" dedi.