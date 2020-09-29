banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kalp çarpıntısını dikkate alın
Kalp çarpıntısını dikkate alın
Öğrenci şehirlerinde evler boş kaldı...
Öğrenci şehirlerinde evler boş kaldı...
Ani yağışa dikkat! İstanbul için sağanak ve sel uyarısı
Ani yağışa dikkat! İstanbul için sağanak ve sel uyarısı
Perotti için son görüşme!
Perotti için son görüşme!

Trafodaki patlama amatör kamerada

ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİNDE ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE HAVALANAN BİR ŞEMSİYE TRAFOYA ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE PATLAMA MEYDANA GELDİ. O ANLAR AMATÖR KAMERAYA YANSIDI.

Genel 29.09.2020, 18:03
3
Trafodaki patlama amatör kamerada

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle havalanan bir şemsiye trafoya çarptı. Çarpmanın etkisiyle patlama meydana geldi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Zonguldak il ve ilçelerinde şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu. Alaplı ilçesinde de şiddetli rüzgar sebebiyle havalanan bir şemsiye, mahalledeki elektrik hatlarının bulunduğu trafoya çarptı. Çarpmanın etkisiyle patlama yaşandı. O anları cep telefonu ile kaydeden mahalle sakini, patlamanın gürültüsüyle telefonu elinden düşürdü. Mahalle sakininin korku içerisinde bağırması da görüntülere yansıdı.

Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 29 Eylül 2020
İmsak 05:27
Güneş 06:52
Öğle 12:59
İkindi 16:18
Akşam 18:57
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0