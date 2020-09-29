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Trafodaki patlama amatör kamerada
ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİNDE ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE HAVALANAN BİR ŞEMSİYE TRAFOYA ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE PATLAMA MEYDANA GELDİ. O ANLAR AMATÖR KAMERAYA YANSIDI.
Genel 29.09.2020, 18:03
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle havalanan bir şemsiye trafoya çarptı. Çarpmanın etkisiyle patlama meydana geldi. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Zonguldak il ve ilçelerinde şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu. Alaplı ilçesinde de şiddetli rüzgar sebebiyle havalanan bir şemsiye, mahalledeki elektrik hatlarının bulunduğu trafoya çarptı. Çarpmanın etkisiyle patlama yaşandı. O anları cep telefonu ile kaydeden mahalle sakini, patlamanın gürültüsüyle telefonu elinden düşürdü. Mahalle sakininin korku içerisinde bağırması da görüntülere yansıdı.
Şans eseri olayda yaralanan olmadı.
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