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Trafikte tehlikeli yolculuk

Nevşehir’de motosikletini taşımak için aracının kapısı açık bir şekilde ilerleyen araç tehlike oluşturdu.

Genel 06.07.2022, 12:05
Trafikte tehlikeli yolculuk

Nevşehir’de motosikletini taşımak için aracının kapısı açık bir şekilde ilerleyen araç tehlike oluşturdu.

Doktor Ahmet Sadık Caddesi üzerinde motosikletini taşımak için aracının kapısını açık bırakan ve o şekilde trafikte seyreden şahsı görenler şaşırdı. Trafiği tehlikeye düşürerek ilerleyen sürücü, vatandaşların uyarılarına da aldırış etmedi.

Şehir içerisinde tehlikeli bir şekilde kilometrelerde yol alan araç, daha sonra gözden kayboldu.

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