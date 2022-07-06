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Trafikte tehlikeli yolculuk
Nevşehir’de motosikletini taşımak için aracının kapısı açık bir şekilde ilerleyen araç tehlike oluşturdu.
Genel 06.07.2022, 12:05
Nevşehir’de motosikletini taşımak için aracının kapısı açık bir şekilde ilerleyen araç tehlike oluşturdu.
Doktor Ahmet Sadık Caddesi üzerinde motosikletini taşımak için aracının kapısını açık bırakan ve o şekilde trafikte seyreden şahsı görenler şaşırdı. Trafiği tehlikeye düşürerek ilerleyen sürücü, vatandaşların uyarılarına da aldırış etmedi.
Şehir içerisinde tehlikeli bir şekilde kilometrelerde yol alan araç, daha sonra gözden kayboldu.