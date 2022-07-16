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Trafikte tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

Balıkesir ve Çanakkale’nin Kuzey Ege’de bulunan turistik ilçelerinde tatilcilerin dönüşleri dolayısıyla trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

Genel 16.07.2022, 18:59
Trafikte tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

Balıkesir ve Çanakkale’nin Kuzey Ege’de bulunan turistik ilçelerinde tatilcilerin dönüşleri dolayısıyla trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

Bayram tatilinin ardından Edremit Körfezi’ndeki Çanakkale-Edremit-Balıkesir ve İzmir-Ayvalık-Burhaniye-Balıkesir yollarında araç yoğunluğu dikkatleri çekiyor. Araç yoğunluğunun yaşandığı kavşaklarda polis ve jandarma ekipleri önlemlerini artırdı. Ekipler, bazı bölgelerde trafik ışıkları yerine akış yoğunluğunu azaltmak için kendileri sürücüleri yönlendirdi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, ulaşımın akıcı bir şekilde sağlanması için çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücülere ve yolculara özellikle emniyet kemeri, takip mesafesi kuralı, şerit değiştirme kuralları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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