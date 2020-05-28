Trafik sigortasında zam yarı yarıya indi

Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu süreçte trafik sigortalarında iki önemli değişiklik yaparak sürece büyük katkı sundu. Sigorta şirketlerinin her ay yüzde 1.5 oranındaki fiyat artışı 0.75'e düşürüldü.

Yıllık en fazla yapılabilecek zam oranı da böylece yüzde 20'den 13'e inmiş oldu. Önümüzdeki yıl da bu oran aylık en fazla yüzde 1 olacak Ayrıca sigorta şirketlerinin birçoğu da ürünlerinde müşterilerine iki aylık ilave kullanım hakkını sunuyor.